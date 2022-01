Sheraton, sui 164 licenziamenti è fumata nera. I lavoratori: “Difenderemo il nostro posto”

“La pandemia non può essere un alibi per licenziare. Gli strumenti per gestire questa crisi ci sono e vanno utilizzati tutti per evitare un impatto sociale devastante”. E’ questo il monito che arriva da Stefano Chiaraluce della Filcams Cgil a margine dell’incontro sui licenziamenti del personale dello Sheraton Roma Hotel & Conference Center. Il colosso alberghiero dell’Eur, chiuso dal marzo del 2020 e in piena “improrogabile” ristrutturazione, ha deciso di mandare a casa tutti e 164 i suoi dipendenti.

Allo Sheraton 164 licenziamenti: protesta dei lavoratori

Un azzeramento totale del personale che ha trovato il muro dei sindacati che ieri, sotto Federalberghi, sede della prima interlocuzione con la proprietà, hanno chiamato a raccolta tutti i lavoratori del settore alberghiero romano investiti da una vera e propria tempesta occupazionale. Oltre agli addetti dello Sheraton, in esubero anche 41 lavoratori dell’Hotel Cicerone e 47 del Majestic di via Veneto. Oltre 250 persone alle quali, secondo le infauste previsioni di Federalberghi, presto se ne aggiungeranno altre: a Roma un terzo dei circa 1200 hotel è chiuso e in questi giorni altri 50 stanno cessando la propria attività.

Lo Sheraton ha una previsione di riapertura per marzo 2023, il Cicerone entro il 2022 mentre il Majestic, a quanto filtra, sarebbe stato venduto ad un fondo ancora non identificato che poi dovrebbe affidare la futura gestione ad un nuovo gruppo alberghiero. Le tre strutture non chiuderanno, per questo i sindacati hanno chiesto alle proprietà di fermare i licenziamenti. L'incontro si è però chiuso con una fumata nera.

Gli hotel di Roma licenziano: “Pandemia non sia alibi”

“La riforma degli ammortizzatori sociali appena approvata mette in campo nuove risorse e consente la copertura economica di tutto il personale anche per l’intero periodo di ristrutturazione. Non capiamo perchè la proprietà non ne faccia richiesta” - spiega a RomaToday Chiaraluce. “La concessione dello Sheraton (così come quelle di Cicerone e Majestic ndr.) non è cessata ma congelata: quando l’hotel riaprirà il personale, i cui costi saranno stati sgravati grazie agli aiuti, c’è già. Non c’è bisogno di licenziare, a meno che lo scopo non sia quello di ripartire da zero con personale più giovane, con costo del lavoro minore ed esternalizzazioni”.

“Si vogliono liberare della zavorra dei lavoratori. Ma la ripresa del turismo non passa da qui bensì dal rilancio, anche attraverso i fondi europei. Noi ci metteremo di traverso in tutti i modi” - ha aggiunto Roberta Valenti, segretario regionale della Uiltucs.

Turismo, Comune e Regione chiedono blocco licenziamenti

Sotto Federalberghi anche gli assessori di Roma Capitale, Alessandro Onorato (Grandi eventi, Sport e Turismo) e Claudia Pratelli (alla Scuola e al Lavoro): “Non intendiamo restare a guardare” - ha detto Onorato. “Roma merita attenzione e una presa di responsabilità da parte del Governo. Per questo convocheremo un consiglio straordinario in cui saranno presenti anche i ministri al Turismo e al Lavoro”. “Come Istituzione di prossimità ci siamo uniti al grido di allarme lanciato nelle scorse settimane, per dire che nelle città d'arte, Roma in testa, occorre un intervento straordinario che ponga un argine alle procedure di licenziamento già in corso e a quelle che si prospettano. La riforma degli ammortizzatori sociali effettuata dal governo è una misura importante, ma occorre bloccare i licenziamenti: per far fronte a perdite di visitatori e turisti che supera il 70% serve la proroga delle misure Covid. Occorre fare in fretta, perchè la ricaduta occupazione e sociale rischia di essere devastante. Roma Capitale c'è e intende fare il necessario per tutelare lavoratori e lavoratrici, operatori e imprese di un settore strategico” - il commento di Pratelli.

Oggi la vertenza del settore Turismo approda in una commissione Lavoro urgente in Regione Lazio. La Pisana ha inviato al Ministro del Turismo, Massimo Garavaglia, al Ministro al Lavoro, Andrea Orlando e al Ministro allo Sviluppo Economico, Giancarlo Giorgetti una lettera per chiedere un intervento straordinario che agisca in diverse direzioni al fine di non disperdere un patrimonio di imprese e professionalità che caratterizzano il valore del turismo nazionale e locale. “E’, inoltre, necessario scongiurare la svendita delle attività a speculatori che sfruttano il bisogno di liquidità e la situazione di difficoltà che le nostre imprese stanno vivendo in questo difficoltoso momento storico. Chiediamo dunque al Governo - ha detto dal presidio sotto Federalberghi l’assessore al Lavoro regionale, Claudio Di Berardino - di reintrodurre misure di sostegno alle imprese del settore del turismo per evitare che le stesse possano ritrovarsi in una situazione di sovra-indebitamento unitamente a misure volte alla salvaguardia occupazionale attraverso la proroga degli ammortizzatori sociali con decorrenza retroattiva e conseguente blocco dei licenziamenti affinchè superata questa ulteriore fase, si possa ripartire superando la crisi”.

I lavoratori degli alberghi di Roma: “Difenderemo il nostro posto”

Il prossimo incontro interlocutorio sui licenziamenti dello Sheraton è fissato per il 3 febbraio, quindici giorni prima della scadenza dei termini per il confronto sindacale. Nei prossimi giorni tavoli anche per il Cicerone ed il Majestic. Intanto i lavoratori avvertono: "Difenderemo il nostro posto di lavoro con i denti".