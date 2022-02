Turismo, a Roma 410 hotel chiusi su 1200. Dal consiglio straordinario spunta un tavolo col governo

“Siamo di fronte a una situazione drammatica, che i venti di guerra rendono ancora più preoccupante". Sono le parole del sindaco, Roberto Gualtieri, davanti all’Assemblea Capitolina convocata per discutere della crisi del comparto del turismo a Roma.

Turismo, a Roma 410 hotel chiusi su 1200

Nella Città Eterna sono 410 gli hotel chiusi su un totale di 1200, vale a dire oltre un terzo: altri sono pronti a serrare le porte visti i pochi flussi turistici con le presenze in calo dell’80%, l’assenza di prenotazioni e una ripresa che si vedrà ai livelli del periodo pre pandemia solo nel 2025.

Lo sanno bene i lavoratori degli hotel romani sui quali già pendono i licenziamenti. Dallo Sheraton al Majestic sono oltre 300 le persone coinvolte nelle procedure di licenziamento collettivo. Guidano la triste fila i 164 lavoratori dello Sheraton Roma Hotel & Conference Center: chef, addetti a piani, camere e reception messi alla porta dopo anni di onorato servizio. Il complesso alberghiero di via del Pattinaggio, chiuso a causa della pandemia dal marzo del 2020, è oggi sottoposto a “improrogabili” lavori di ristrutturazione ma quando riaprirà, non prima del prossimo anno, lo farà senza i suoi dipendenti storici. Tutti licenziati. Proprio come i 41 del Cicerone e i quasi 100 degli hotel di lusso di via Veneto: 47 del Majestic, 51 dell’Ambasciatori Palace. Intorno poi c’è tutto l’indotto, composto da guide turistiche, tour operator, aziende che si occupano di ristorazione, servizi e grandi eventi, a tremare: 8mila solo a Roma i posti di lavoro a rischio.

Gualtieri sul turismo a Roma: "Misure governo insufficienti"

“Siamo davanti a riaperture e alla ripresa ma tuttavia l'impatto su una città d'arte come Roma è così forte che affidarsi solamente alla ripresa sarebbe insufficiente. A maggior ragione oggi, davanti a questo scenario internazionale, le nostre preoccupazioni si rafforzano. Il governo in questi anni ha varato misure importanti di supporto all'economia e al turismo, cui si sono aggiunti interventi strutturali significativi, come la riforma degli ammortizzatori sociali. Tuttavia per Roma, di fronte a questi numeri - ha sottolineato il sindaco - queste misure non sono sufficienti". Da qui la richiesta di un tavolo interistituzionale per il rilancio del comparto. Un’iniziativa “che dovrà servire a ‘mettere a terra' degli strumenti, adeguandoli alle esigenze di trasformazione che si riterranno prioritarie e riflettendo su come queste possano gravare il meno possibile sulle imprese" - ha spiegato il ministro del Lavoro, Andrea Orlando. "La proposta che faccio, insieme al ministro Garavaglia, è aprire subito il confronto, non solo sulle misure di carattere emergenziale ed eccezionali ma anche a livello strategico su come possiamo usare le risorse del Pnrr e gli strumenti contenuti nel bilancio nazionale per accompagnare il processo di trasformazione".

Dal Giubileo all'Expo: passa da qui il rilancio di Roma

Una ripartenza che per la città passa dal lungo percorso verso i prossimi appuntamenti che Roma non vuole fallire: all’orizzonte il Giubileo del 2025 e l’Expo 2030. Il Ministro del Turismo, Massimo Garavaglia, ha puntato sull’importante intervento a Tor Vergata “che può fungere da slancio in vista dell'Expo”, e sul fenomeno dei cammini. “Siccome arrivano a Roma, vogliamo curare l'ultimo miglio dei cammini e in questo senso fare un intervento particolare a Monte Mario: il 'Mons Gaudii', il monte della gioia. Perché lì arrivava il pellegrino e vedeva finalmente Roma. Piccoli simboli che possono dare una mano alla ripartenza di questa città".

Il turismo in crisi, Onorato: "Non si lasci Roma da sola"

Ha chiesto impegni precisi al governo l’assessore comunale al Turismo, Alessandro Onorato: "Roma merita la giusta attenzione. Se il turismo nel 2020 ha perso più o meno il 35% in Italia, a Roma ha perso l'80 per cento di presenze mettendo in ginocchio la città. A fronte di questa situazione ci aspettiamo aiuti economici veri e a fondo perduto per Roma. Alcuni passaggi del decreto sono offensivi. Se pensiamo che una struttura alberghiera che ha perso milioni di euro arriva a prendere a fondo perduto appena 10.000 euro. Da soli non ce la possiamo fare, è un dato oggettivo”.

Negli hotel di Roma oltre 300 licenziamenti: "E' in atto sostituzione dei lavoratori"

La Regione Lazio intanto è pronta a sostenere il comparto con 5 milioni di euro da destinare al fondo per le nuove competenze in aggiunta ai provvedimenti nazionali. “Tante catene alberghiere stanno chiudendo e cedendo le proprie attività senza dare alcuna garanzia occupazionale. Riapriranno senza i loro lavoratori storici, con nuovi dipendente meno pagati. Su questo - ha detto l’assessore al Lavoro della Regione Lazio, Claudio Di Berardino - dobbiamo riflettere insieme e fare in modo di trovare le soluzioni più opportune anche per evitare imitazioni pericolosissime in altri settori. Nei tavoli stiamo insistendo per dire alle aziende di fare ricorso agli ammortizzatori sociali, salvaguardiamo professionalità e occupazioni in attesa che possano riprendere le attività. Bisogna salvaguardare lavoro, formazione e competenze”.

“La preoccupazione - ha aggiunto l’assesora comunale al Lavoro, Claudia Pratelli - è quella che sia in atto un processo di sostituzione di lavoratori: via quelli con anzianità e un certo livello salariale, avanti altri più giovani e meno pagati. Per questo vanno messe in atto tutte le azioni utili affinchè a pagare il prezzo della crisi non siano i soggetti più fragili”.

La protesta dei lavoratori del Turismo in Campidoglio

Lo chiedono anche i sindacati che hanno protestato in Piazza del Campidoglio: "Dall'aula arriva un segnale importante- ha commentato Natale Di Cola, segretario della Cgil Roma e Lazio- ma devono scaturire iniziative nazionali per bloccare questi licenziamenti. Le aziende stanno rifiutando gli ammortizzatori sociali già oggi possibili. La Regione deve imporre loro di usarli e poi servono interventi nazionali per evitare la valanga perchè questa è solo la punta dell'iceberg. Senza regole chiare che evitano la libertà delle aziende di licenziare il rischio è che vengano coinvolti 5.000 lavoratori in tutta Roma”.

Il tavolo interistuzionale che coinvolga Governo, Comune e parti sociali per definire le misure straordinarie per bloccare i licenziamenti e vincolare gli interventi del Governo a sostegno del settore alla tenuta occupazionale si farà. Lo chiederà oggi stesso il sindaco Gualtieri: “Il rilancio per noi passa da una strategia organica: non si deve solo sostenere temporaneamente il settore ma rilanciarlo, identificando anche i cluster fondamentali. Dobbiamo quindi prolungare i sostegni diretti” - ha detto chiudendo l’Assemblea Capitolina.

“Questo settore è tuttavia, ancora afflitto dalla lunga coda del Covid, cui si aggiungono le odierne tensioni internazionali tra Russia e Ucraina. Per questo, c'è bisogno di un intervento immediato del Governo per sostenere le imprese ora - commenta Stefano Di Niola, segretario della CNA di Roma - senza attendere i mesi necessari a far tornare i 20 milioni di turisti che normalmente ogni anno visitano la città di Roma".