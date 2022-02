L'alta moda ai Fori imperiali o al Colosseo

L’alta moda torna a Roma con una sfilata al Colosseo o ai Fori imperiali. E dal 2023 una ‘settimana della moda’ in ogni municipio con l’intento di valorizzare i luoghi simbolo. È questa l’idea della commissione Turismo, Moda e Relazioni internazionali, guidata dal dem Mariano Angelucci che a RomaToday ha spiegato: “Un indirizzo politico importante che non veniva dato da anni in un settore che vive un grande momento di crisi”.

Una mozione ad hoc sarà votata in commissione e poi in aula Giulio Cesare e sarà sottoposta al sindaco Roberto Gualtieri. L’idea è realizzare una sfilata di alta moda in uno dei luoghi simbolo della città: l’Anfiteatro Flavio o il Colosseo, in un periodo compreso tra maggio e settembre. Una sola giornata per riportare in città la bellezza della moda e la magia delle sfilate sotto le stelle in un patrimonio archeologico tra i più importanti al mondo. “Non appena la mozione sarà approvata (martedì ndr) – ha spiegato ancora Angelucci che assicura il sostegno del Pd e della giunta Gualtieri – inizieremo gli incontri con gli addetti ai lavori, dalle case di moda agli operatori”.

E intanto si lavora già alla programmazione triennale a partire dal 2023 fino al 2025 con l’istituzione della ‘settimana della moda’. Nei disegni della commissione Turismo, Moda e Relazioni internazionali, l’obiettivo è realizzare eventi in tutti i municipi di Roma con un patrimonio storico da rivalutare. “Parallelamente, sia per la sfilata del 2022 che per la ‘settimana della moda’ del prossimo triennio si svolgeranno eventi e iniziative” ha concluso Angelucci.