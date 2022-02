Raduni di auto tuning lontano dai centri abitati: la proposta approda in Campidoglio

Individuare “aree pubbliche idonee” ad ospitare i raduni degli appassionati di tuning. La proposta, già formulata nel municipio VII, è ora al vaglio anche dell’aula Giulio Cesare.

Il vuoto normativo

A presentare la richiesta, nell’ente di prossimità come in Campidoglio, hanno provveduto i consiglieri di Fratelli d’Italia. “Non esiste una legge che preveda il tuning o un provvedimento che si occupa di definirlo e di normarlo” si legge nel dispositivo presentato in comune. E d'altra parte le variazioni degli standard di fabbrica per i quali il veicolo è stato omologato sono difficilmente inquadrabili dal punto di vista giuridico. “Ciò non significa, però, che non ci siano regole da rispettare” hanno rilevato i sei consiglieri di Fratelli d’Italia che hanno presentato l'atto.

La quiete pubblica

Gli appassionati del tuning spendono migliaia di euro per modificare gli assetti e gli impianti stereo dei propri veicoli. E centinaia di persone mostrano di apprezzare, ogni settimana, queste modifiche. Però al fenomeno della mera esibizione di questi upgrade meccanici o di accessori, si accompagnano due conseguenze. La prima riguarda “il disturbo della quiete pubblica”. E chi abita nelle zone dove si realizzano questi raduni, non ha mai smesso di lamentarsene. A partire dal quartiere di Tor di Mezzavia, dove questi raduni vengono organizzati. E talvolta interrotti dai blitz delle forze dell’ordine, com’è accaduto nella giornata di venerdì 4 febbraio.

Un freno alle corse clandestine

L’altro aspetto degenerativo che, soprattutto negli ultimi anni, si è accompagnato alla semplice esposizione dei veicoli modificati, è quello delle corse clandestine. Stigmatizzate pubblicamente anche da molti appassionati della vecchia guardia, questo fenomeno è stato causa anche di seri incidenti. Anche in considerazione di quest’aspetto, citato nella proposta presentata in Campidoglio, i consiglieri capitolini dovranno decidere cosa fare.

La richiesta

Se il provvedimento sarà approvato, il sindaco dovrà verificare se esiste un luogo, “il più possibile lontano dal centro abitato”, dove consentire agli appassionati di incontrarsi. Con lo scopo, dichiarato, di “impedire raduni improvvisati”, che minano la vivibilità dei quartieri limitrofi e, con le corse clandestine, mettono a repentaglio la sicurezza pubblica.