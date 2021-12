Trasporto disabili, la Tundo sarà sostituita: ma a Natale lascia alunni senza scuola e lavoratori senza stipendio

Roma Capitale ha comunicato l’impossibilità di proseguire nel pagamento degli stipendi in surroga dei lavoratori che si occupano del trasporto degli alunni disabili: autisti e operatori della Tundo, la disastrata società che dal 2013 svolge il servizio per conto del Comune, restano così senza stipendio. Ancora una volta. Dopo sei mesi di mancati salari e la promessa di ricevere dalle casse capitoline almeno tre mensilità, gli oltre 260 dipendenti dell’azienda dovranno fare affidamento solo sul mese e mezzo percepito e sperare che Tundo paghi loro almeno gli ultimi cinque giorni di novembre e il rateo della tredicesima.

Tundo, i lavoratori restano senza stipendio

La società ha infatti presentato istanza di concordato preventivo “in bianco” che non consente a Roma Capitale di procedere alla liquidazione degli stipendi in surroga. Lo svincolo delle fatture dovrà essere girato alla Tundo che però non potrà utilizzare le risorse per pagamenti antecedenti la data dell’apertura del concordato, ossia il 25 novembre. Tundo dunque potrà saldare solo le mensilità correnti. Le altre tre per i lavoratori restano una chimera: dovranno rincorrerle come creditori per lungo tempo. Così il Natale di autisti e operatori Tundo si prospetta nero.

“Le conseguenze quindi saranno devastanti per il personale, già fortemente provato da una condizione lavorativa insostenibile e per le famiglie che subiranno ancora le conseguenze delle gravi inadempienze della società Tundo, quindi gravi irregolarità del servizio” - tuona la Filt Cgil.

Gli scuolabus degli alunni disabili senza assicurazione

Si perchè se autisti e operatori hanno visto sfumare la possibilità di recuperare quanto spetta loro per aver lavorato e permesso ad un servizio così essenziale di non fermarsi, gli alunni disabili di Roma in questi giorni prima delle vacanze di Natale resteranno senza scuolabus. Tutti e 99 i pulmini della Tundo operativi su Roma sono senza copertura assicurativa: non potranno dunque lasciare le rimesse e portare i ragazzi a scuola. I taxi, le vetture di altre società e quelle messe a disposizione dall’azienda che gestisce gli altri lotti del trasporto degli alunni disabili non bastano per tutti: così, in particolare, gli studenti in carrozzina sono costretti a rimanere a casa o le famiglie provvedere da sé al trasporto verso scuola. “Nuovamente si pregiudica il diritto allo studio per i ragazzi con disabilità, un diritto costituzionalmente riconosciuto” - scrive il sindacato.

Trasporto disabili: la Tundo sarà sostituita

Un epilogo nero per la Tundo a Roma e non solo. Già dai primi giorni di gennaio l’azienda che per anni ha mal gestito il servizio sarà sostituita: la gara indetta da Roma Capitale per assegnare il trasporto degli alunni disabili è stata aggiudicata d’urgenza ad Arriva Italia - Meditral che se ne occuperà per i prossimi otto anni. Guardano al nuovo anno autisti e operatori che passeranno le festività natalizie con l’acqua alla gola, senza mesi di stipendio pur avendo contribuito a limitare i danni di un disservizio che si è trascinato per anni.