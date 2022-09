Trullo, addio agli olmi: cittadini protestano per l'abbattimento di decine di alberi

Decine di alberi passati sotto le lame affilate delle motoseghe. Viale Ventimiglia, il cuore del Trullo, sta dicendo addio ai propri olmi. Tra le proteste di chi abita nel popolare quartiere del municipio XI.

Le proteste per il taglio

Nel coro delle proteste, anche la sezione ANPI Franco Bartolini Trullo-Magliana, preoccupatasi perché, “la ripresa dei lavori di viale Ventimiglia”, sta comportando “il taglio di tutti gli storici alberi che costeggiano la via fin dalla sua costruzione”. “La riqualificazione di viale Ventimiglia a Roma come più volte comunicato e richiesto dalle associazioni ed abitanti del quartiere alle istituzioni- ha spiegato l’ANPI con una nota - passa per prima cosa per la salvaguardia degli storici alberi e poi per la realizzazione di un'area verde, per la socialità e lo sport ed infine per l'interramento dei cavi dell'alta tensione e la rimozione dei tralicci”.

La riqualificazione del viale, che si sviluppa tra i lotti Ater del Trullo, soprattutto a causa del tagli di tanti alberi, è percepita come una vessazione dagli iscritti alla sezione Anpi ed anche a quei cittadini che hanno manifestato la propria contrarietà, sia sui canali social che, di persona, recandosi in strada a prendere informazioni. Per gli iscritti dell’Anpi, sono due le cose che ora vanno fatte e per le quali invocano l’intervento del comune e del municipio XI. “Chiediamo l'immediata sospensione del taglio degli alberi – hanno fatto sapere attraverso una nota - e l'apertura di un processo partecipato per decidere la destinazione dell'area”.

La spiegazione del municipio

“Innanzitutto è bene precisare che non si tratta di un intervento del municipio, ma del dipartimento coordinamento sviluppo infrastrutture manutenzione urbana di Roma Capitale – ha premesso Daniela Gentili, l’assessora municipale al verde, interpellata da Romatoday – I lavori sono iniziati diverso tempo fa, prima delle elezioni amministrative dello scorso autunno, sono stati interrotti negli ultimi mesi a causa delle difficoltà che tutte le imprese stanno riscontrando nell’approvvigionamento dei materiali e del conseguente rincaro dei costi di fornitura”. Questo è il quadro generale.

Le operazioni contestate dai residenti e dall’Anpi, risalgono allo scorso 14 settembre quando, le motoseghe, sono tornate in funzione. “Pochi giorni fa i lavori sono ripresi con il taglio di alcune alberature – ha riconosciuto l’assessora municipale – Appena sono stata informata da un cittadino mi sono recata sul posto per chiedere spiegazioni all’impresa e alla progettista dei lavori. Ci hanno comunicato che questa attività è svolta in base a una apposita perizia prodotta nel 2018 che attesta che buona parte degli alberi da VTA (Valutazione di Stabilità) è in classe di rischio D, ossia da abbattere, mentre gli altri sono in classe di rischio C, destinati al peggioramento”.

La perizia e la futura piantumazione

La perizia citata era quella avviata durante l’amministrazione Raggi che ha portato a censire decine di migliaia di alberi con il visual tree assestment, ovvero con una valutazione visiva sul tronco, la chioma ed il colletto, lo stato di salute degli alberi di primaria grandezza. “Il progetto di riqualificazione dalle notizie assunte dalla progettista, che ha incontrato insieme a me e all’assessore municipale alla mobilità, Emiliano Castellino, i pochi cittadini presenti sul posto, prevede la sostituzione con un maggior numero di nuove alberature di pregio, 100 al posto delle 70 preesistenti, idonee alle caratteristiche dell'area – ha commentato l'assessora Gentili – Abbiamo chiesto che la piantumazione dei nuovi alberi avvenga il prima possibile e vigileremo che ciò accada”.