“Sono anziano ma non ci casco”: il Campidoglio lancia il progetto antitruffa

Scoprire d’essere stati truffati lascia con l’amaro in bocca. Ma può risultare ancor più avvilente se, a restare vittima d’un raggiro, è una persona che è consapevole di non trovarsi nel fiore degli anni.

Il progetto antitruffa

Per cercare di arginare il fenomeno dei raggiri, il Campidoglio ha lanciato il progetto “Sono anziano ma non ci casco”. L’iniziativa, finanziata dalla procura di Roma in collaborazione con la polizia di Stato e le Acli di Roma, è dedicata alla prevenzione ed al contrasto alle truffe. Si articolerà in una serie di incontri che verranno effettuati nei centri anziani di tutti i municipi di Roma Capitale, e coinvolgerà oltre 2mila partecipanti. I primi a beneficiare di questo progetto, sono gli iscritti ai “Punti blu” di Ostia e Maccarese. E’ nei relativi stabilimenti che, rispettivamente giovedì 27 e venerdì 28, si svolgeranno i primi incontri. Sono appuntamenti utili a fornire consigli difensivi, ad instaurare un rapporto diretto con le forze dell’ordine.

Anche un supporto psicologico

“L’intento – ha spiegato l’assessora alle politiche sociali Barbara Funari – non è solo quello di prevenire e contrastare una potenziale truffa, ma riuscire anche a sostenere gli anziani ‘nel dopo’ per aiutarli a superare il normale sentimento di vergogna, che spesso provano, grazie ad un adeguato supporto psicologico. Purtroppo i truffatori non vanno in vacanza e, soprattutto in estate, gli anziani sono più esposti a diventare vittime di malintenzionati. ‘Sono anziano, ma non ci casco’ è un primo tassello di un progetto a cui daremo continuità anche nei prossimi anni, perché come Amministrazione vogliamo continuare a mettere al centro le persone anziane, soprattutto se si trovano in condizioni di fragilità”.



Le ACLI di Roma, insieme alla FAP, all'US ACLI e alla Polizia di Stato, si occupano di antitruffa sin dal 2014. Questo progetto prevede come novità anche delle pillole video in cui verranno inscenate delle truffe ed indicati i metodi per riuscire a riconoscerle ed impedirle. In occasione dell’evento finale, a conclusione dell’iniziativa, verrà stampato anche un vademecum antitruffa che rimarrà a disposizione degli anziani nei Municipi.

I tre obiettivi del progetto

“Con questo progetto – ha dichiarato la presidente delle ACLI di Roma Lidia Borzì - mettiamo a sistema una buona pratica a cui teniamo molto, con un’alleanza di corresponsabilità che, grazie alla coprogettazione, ha dato forza a un importante lavoro di rete tra associazione e istituzioni. I percorsi antitruffa sono un’attività alla quale da tempo ci dedichiamo, perché rappresentano un modo per aiutare tante persone anziane che troppo spesso finiscono incolpevolmente vittime dei malintenzionati. Oggi vogliamo fare un salto ulteriore in avanti con un percorso che ha un triplice valore: aiuta a prevenire le truffe, rendendo gli anziani più accorti e vigili, contrasta la solitudine e rafforza i legami creando una rete di prossimità per prendere in carico l’anziano a tutto tondo”.

“La polizia di Stato – ha aggiunto il vice questore aggiunto della polizia di Stato Francesca Picierno - tra i suoi compiti ha anche la tutela delle persone anziane. L’arma vincente per difendersi dai truffatori, che colpiscono il 32 per cento degli over 65, è sicuramente il passaparola e fare più possibile rete. È utile anche chiamare subito il numero unico di emergenza 112 per consentire alla polizia di intervenire subito e cogliere i malintenzionati in flagranza di reato". Alla presentazione è intervenuta anche la Garante dei Diritti degli anziani Laila Perciballi.