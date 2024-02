A Campo Farnia aumenta la popolazione, l'ex residence rischia una "bomba" sociale

Manutenzione che lascia a desiderare, criticità sociali, rischio sovraffollamento. Nell'ex residence di Campo Farnia a Capannelle sono preoccupati perché nei prossimi mesi arriveranno nuovi nuclei in emergenza abitativa. E l'assenza di una rete di supporto istituzionale potrebbe peggiorare la situazione. Per questo venerdì 16 è stata convocata una commissione patrimonio e politiche abitative, chiesta dalle associazioni che si occupano di progetti sociali all'interno dell'ex residence e dalla rappresentanza degli abitanti.

Rischio sovraffollamento a Campo Farnia

Nelle ultime settimane alcune famiglie, circa sei, si sono trasferite dal CAAT di Romanina. Quello che il Comune vorrebbe chiudere (anche perché pressato dalla proprietà), ma sul quale è in piedi una trattativa ormai da settembre, ad oggi in stallo totale. Entro giugno altre sei o sette dovrebbero trasferirsi e potrebbero arrivare anche alcuni nuclei di occupanti dell'ex caserma di Porto Fluviale, dove a marzo (secondo i piani dell'amministrazione capitolina) inizierà il cantiere di rigenerazione urbana finanziato con fondi Pnrr. "Stiamo nuovamente diventando un CAAT al massimo della sua capienza - spiega Nicola Galateo, dell'associazione Stand Up - e abbiamo alcune stanze ancora vuote che potrebbero riempirsi. Bisogna affrontare il tema o può essere un problema".

Manutenzione che lascia a desiderare

Da circa un anno e mezzo c'è da dire che si è instaurato un dialogo abbastanza frequente tra il comitato interno al CAAT di Capannelle, le associazioni che operano tutti i giorni con giovani e meno giovani che ci vivono, il VII municipio e l'assessorato di Tobia Zevi: "Un percorso di ascolto positivo - conferma Nicola - e le istituzioni sono sempre state molto attente. Ma per fargli sentire il fiato sul collo, ogni tanto le richiamiamo all'attenzione. Come per esempio a dicembre, quando per l'ennesimo inverno consecutivo la metà degli alloggi sono rimasti al freddo perché l'impianto di riscaldamento non funzionava". Ad oggi sembra che la situazione non si sia risolta: "Le ditte che operano a Campo Farnia spendono cifre enormi ma non centrano il problema".

"Serve una rete di supporto istituzionale"

Ma oltre alla manutenzione ordinaria, evidentemente scarsa come spesso denunciato dagli inquilini di Campo Farnia, c'è anche un tema sociale: "Ci sono situazioni delicate anche a livello psicologico - continua Nicola - e senza una rete di supporto possiamo fare poco. Disagi persistenti che con pochi operatori e volontari a disposizione non riusciamo ad affrontare nella loro complessità. Chiederemo al Comune di aiutarci, come già fatto un anno e mezzo fa durante il primo incontro pubblico con Zevi".

Alloggi troppo piccoli

Sul tavolo anche la necessità di alcuni scambi di alloggio: "Ci sono madri single che vivono con i figli in 19 mq - prosegue Nicola, che venerdì in commissione sarà presente insieme ad Aida Parra in rappresentanza degli abitanti e Valentina Muglia del CAT Social Lab - ma i figli adesso stanno crescendo e gli spazi si fanno angusti. Mesi fa dal dipartimento ci avevano dato l'ok, poi hanno cambiato idea. Vogliamo capire quali problemi ci siano".