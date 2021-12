Il tritovagliatore per liberare le strade dai rifiuti: a Ostia 300 tonnellate al giorno

Il tritovagliatore di Ostia Antica per tamponare le criticità legate ai rifiuti. E’ questa la carta del Campidoglio e di Ama pronti a riattivare l’impianto di via dei Romagnoli a partire dalla prossima settimana.

Il tritovagliatore di Ostia per liberare le strade dai rifiuti

C’è infatti il piano di pulizia straordinaria della città da portare avanti e tra raccolta a rilento, mezzi fermi ai box o in coda fuori dai malandati siti di trattamento e un deficit impiantistico che la Capitale si porta dietro da anni, l’obiettivo di vedere strade senza più cumuli di immondizia “entro Natale” potrebbe sfumare. Il Comune corre così ai ripari e preme il pulsante di accensione del tritovagliatore di Ostia che tanto in passato aveva fatto discutere.

Nel tritovagliatore di via dei Romagnoli 300 tonnellate di immondizia al dì

L’impianto mobile di Ama può accogliere 300 tonnellate di rifiuti al giorno, meno di un decimo di quelle prodotte quotidianamente in città, tornando comunque utile per togliere quel quantitativo di immondizia dalle strade, in alcune zone di Roma ancora invase da buste e sacchetti. Una boccata d’ossigeno in una città dove languono anche sito di trasferenza e trasbordo. Gli scarti andranno poi fuori regione.

Il tritovagliatore di Ostia Antica fa paura, il Pd Ama: “Pericoloso”

Una boccata d’ossigeno che però già suscita qualche malumore. C’è preoccupazione negli ambienti del Pd Ama che il mese scorso aveva presentato un esposto alla Asl sulle condizioni del sito nel quale, secondo la denuncia, mancherebbero le norme sanitarie e quelle di sicurezza.

“Roma è in emergenza rifiuti e serve il massimo sforzo per riportare la città nel decoro che merita e tutti si stanno impegnando perchè questo accada, soprattutto grazie al grande impegno che i lavoratori del settore ambientale ci stanno mettendo. L'attivazione del tritovagliatore nel X Municipio nelle condizioni igieniche in cui versa - sottolinea Flavio Vocaturo del Pd Ama - è un pericolo per i lavoratori e per i cittadini di quel quadrante, perchè non ha protezione sulla gestione dei rifiuti e sulla qualità degli stessi”. Da qui la richiesta di tutela per lavoratori e cittadini: “Il X Municipio prenda posizione sulla questione e tuteli lavoratori e famiglie chiedendo l'attivazione solo e se il tritovagliatore sia a norma e igienicamente presentabile al territorio, altrimenti non permetta che si sviluppi uno scempio come già accaduto in passato”.