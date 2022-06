Dissuasori anti auto per proteggere Trinità dei Monti: ecco la proposta

Correre ai ripari per proteggere una volta per tutte la celebre scalinata di Trinità dei Monti. La richiesta arriva bipartisan da consiglieri di maggioranza e opposizione con una mozione che verrà discussa a breve dal Consiglio comunale. A far scattare l'allarme l'episodio che lo scorso 11 maggio ha visto un uomo urtare la scalinata con la sua auto, una Maserati, andando a danneggiare alcuni scalini. Seguito il 3 giugno dal lancio di un monopattino da parte di un turista.

"A seguito delle istanze provenienti dai cittadini, dai residenti, dalle associazioni di categoria e dei commercianti del Centro storico, e? forte la richiesta di aumentare i controlli e la tutela di detta area e di installare dei dissuasori in forma di arredo urbano compatibili con l'alto valore artistico e architettonico del monumento", si legge nella mozione scritta dal consigliere di Azione Dario Nanni e firmata da consiglieri calendiani e da esponenti di Lega, Fratelli d'Italia, Pd, Verdi, M5s. Una richiesta trasversale quella rivolta a sindaco e consiglio comunale. Che tipo di dissuasori? Il tema è delicato. Tra le ipotesi, che andranno ovviamente discusse con la Soprintendenza, potrebbero esserci delle fioriere, da posizionare non immediatamente a ridosso della scalinata ma nella spiazzo presente davanti alla chiesa della Santissima Trinità dei Monti, in prossimi dei due ingressi.

I precedenti

Negli anni diversi episodi simili ai su citati, più recenti, hanno aperto il dibattito sulla necessità di limitare l'accesso alla scalinata. Nella notte del 12 giugno 2007 la polizia fermo? un ventiquattrenne ubriaco, proveniente da via Sistina, che al volante della sua auto scese parte della scalinata, danneggiando 6 scalini.

Nel 2010 una Toyota Corolla, con tre ragazzi di eta? compresa tra 20 e 22 anni, era finita giu? per la scalinata fermandosi a meta? della prima rampa delle scale danneggiando diversi gradini e furono tutti denunciati. E ancora il 9 dicembre 2018 un 27enne alla guida di una Peugeot 206, tento? ancora la discesa degli scalini di Trinita? dei Monti, risultato poi positivo all'alcoltest con conseguente denuncia e ritiro della patente.