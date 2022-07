Stop alle auto sulla scalinata di Trinità dei Monti. Arriveranno i dissuasori

Il Consiglio comunale ha votato all'unanimità con 29 voti favorevoli. Tutti d'accordo con la proposta di installare dei dissuasori a Trinità dei Monti, a valle della scalinata di piazza di Spagna, che impediscano alle auto di danneggiare i gradini più famosi del mondo.

La mozione, che ha raccolto il consenso di tutta l'aula, è stata scritta dal consigliere della lista Calenda Dario Nanni. "Ringrazio i consiglieri di tutti i gruppi capitolini che con il voto hanno sostenuto all'unanimità la volontà di tutelare e preservare un patrimonio straordinario della nostra città" ha commentato Nanni. "Teppisti e ubriachi hanno tentato più volte di prendere con l'auto la scorciatoia per piazza di Spagna. Ora mi auguro che s'intervenga al più presto per realizzare in tempi brevi un arredo urbano conforme alla rilevanza architettonica di quell'area". Da capire ancora, e da discutere con la Sovrintendenza, quale potrebbe essere la tipologia adatta. Si parla forse di fioriere.

Auto sulle scalinate, tutti i precedenti

A far scattare l'allarme l'episodio che lo scorso 11 maggio ha visto un uomo urtare la scalinata con la sua auto, una Maserati, andando a danneggiare alcuni scalini. Seguito il 3 giugno dal lancio di un monopattino da parte di un turista. Negli anni diversi episodi simili ai su citati, più recenti, hanno aperto il dibattito sulla necessità di limitare l'accesso alla scalinata.

Nella notte del 12 giugno 2007 la polizia fermo? un ventiquattrenne ubriaco, proveniente da via Sistina, che al volante della sua auto scese parte della scalinata, danneggiando 6 scalini. Nel 2010 una Toyota Corolla, con tre ragazzi di eta? compresa tra 20 e 22 anni, era finita giu? per la scalinata fermandosi a meta? della prima rampa delle scale danneggiando diversi gradini e furono tutti denunciati. E ancora il 9 dicembre 2018 un 27enne alla guida di una Peugeot 206, tento? ancora la discesa degli scalini di Trinita? dei Monti, risultato poi positivo all'alcoltest con conseguente denuncia e ritiro della patente.