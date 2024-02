Milioni di euro non riscossi per l’occupazione di suolo pubblico: dopo 5 anni vanno in prescrizione

C’è un tesoretto che potrebbe fare molto comodo a chi gestisce gli enti di prossimità. Si tratta delle somme frutto dell’ “attività di accertamento delle entrate e di contrasto all’evasione” che i municipi contribuiscono a recuperare. Risorse preziose per le istituzioni che, avendo un bilancio derivato da quello capitolino, dispongono sempre di pochissimi fondi da poter impiegare in autonomia.

Le Osp Covid un tesoretto non riscosso

Il regolamento generale delle entrate, aggiornato lo scorso novembre, concede ai municipi di poter disporre del 50% di queste somme. Il problema è che, gli enti di prossimità, non sono messi nelle condizioni di farlo. Il caso più emblematico, e grave, è rappresentato dal municipio I. “Siamo veramente messi male – ha spiegato il funzionario municipale al bilancio Marcello Ziantoni nel corso di una commissione convocata da Nathalie Naim – il nostro per municipio per Osp covid e permanente dovrebbe incassare più di tutti gli altri municipi messi insieme”. Ma non riesce a recuperare neppure un euro. Sono infatti 9 i milioni di euro che dovrebbero essere riscossi per l’occupazione di suolo pubblico “covid” rilasciata nel biennio 2022 e 2023. Si tratta dei tributi dovuti a chi, in forza delle deroghe ottenute dopo la pandemia, allestisce tavolini e pedane davanti le proprie vetrine. Di quei 9 milioni di euro la metà, potrebbe essere impiegata dal municipio per investimenti nelle politiche sociali, nella scuola, nei trasporti, nella mobilità. Ma non è arrivato un centesimo.

Manca anche la modulistica per avviare le riscossioni

“Non abbiamo un sistema che possa gestire le entrate né il recupero dell’evasione” ha spiegato il funzionario municipale ai consiglieri presenti alla commissione bilancio. La situazione sfiora il grottesco visto che “non c’è neppure la modulistica adatta al recupero dell’Osp Covid” è stato spiegato. Mancano due righe di premessa in cui riportare, nell’avviso di accertamento e di liquidazione, quali sono le normative nazionali e comunali cui si fa riferimenti. “Ci manca il pezzo di carta e ce lo deve dare il dipartimento risorse economiche, ho fatto varie richieste” che non hanno sortito esito, ha chiarito il funzionario in un clima di generale stupore e di aperta contestazione verso l’operato dell’amministrazione comunale.

La reazione dei consiglieri municipali

“Bisogna scrivere al sindaco, subito” ha commentato la consigliera di Fratelli d’Italia Daniela Gallo. Sulla stessa linea anche il capogruppo di Roma Futura Lorenzo Minio Paluello che, oltre a chiedere “soluzioni in tempistiche certe” ha dichiarato che è “una follia avere i soldi, non riuscire a riscuoterli per lamentarsi poi di non averli”. E non ci sono soltanto le pratiche dell’Osp Covid che, tra l’altro, vanno riscosse entro 5 anni, altrimenti vanno perdute.

Altri soldi persi dal municipio I

Ai 9 milioni delle Osp Covid vanno sommate anche le 390mila euro di tributi per il canone di inziative pubblicitarie degli anni 2017-2018-2019 – che possono essere riscosse entro 10 anni – ed ancora ulteriori 3,4 milioni per il canone di occupazione di suolo pubblico permanente. Sono soldi che il municipio I non sta impiegando e che si sommano alle mancate riscossioni dell’ufficio cavi, per carenze di personale, e delle Osp per l’edilizia dove si perdono, era stato calcolato in una precedente commissione, circa un milione e mezzo di euro l’anno.

Senza soldi per i servizi il centro si svuota

“La sensazione che si ha è quella che ci sia una volontà politica di non voler migliorare la situazione del primo municipio – ha commentato Giuseppe Lobefaro, capogruppo della Lista Calenda ed ex presidente municipale – abbiamo un’amministrazione che non fa dialogare gli uffici centrali con quelli periferici ed il caso del modulo mancante per l’Osp Covid, che non è stato aggiornato con la normativa nazionale, mi sembra emblematico. Il municipio non è messo nelle condizioni di incassare milioni di euro che invece servirebbero per la sua gestione. Il risultato poi è che, in assenza di servizi, i residenti scappano” ed il centro continua, inesorabilmente, a trasformarsi in un bellissimo luna park ad uso e consumo turistico.