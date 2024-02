Passa per Ostiense il treno del Ricordo: "Un'occasione per ripercorrere la tragedia di migliaia di famiglie"

Il viaggio è iniziato il 10 febbraio alla stazione centrale di Trieste e, attraverso 13 tappe, arriva a Taranto. Un viaggio lungo lo stivale per ricordare le vittime dell’esodo di cui sono state protagoniste le famiglie scappate alle rappresaglie dell’esercito di Tito.

Una mostra multimediale a bordo

Il convoglio, partito in occasione della giornata dedicata al Ricordo delle foibe, è giunto il 24 febbraio ad Ostiense. A bordo ospita una mostra multimediale aperta al pubblico, con la quale è possibile ripercorrere il viaggio compiuto dagli esuli giuliano dalmati. I quattro vagoni principali, a cui si aggiungono quelli di ingresso e uscita, fanno da cornice alle quattro sezioni in cui è suddivisa l'esposizione: Italianità, Esodo, Viaggio del dolore e Ricordi di una vita.

Un Ricordo da custodire e trasmettere

“Si tratta per noi un'occasione fondamentale per ripercorrere la tragedia di migliaia di famiglie i cui cari furono imprigionati, uccisi e gettati nelle foibe. Una pagina di storia buia e costellata di tragedie. Oggi ricordiamo l'esodo di un intero popolo" ha commentato la vicesindaca Silvia Scozzese. “Da diversi anni- ha proseguito- si sono intensificate le ricerche su questi avvenimenti il cui Ricordo, ancora vivo, è necessario custodire e trasmettere, affinché i valori di fratellanza e cooperazione tra i popoli siano preservati".

Le tappe del treno

Lungo il percorso si possono vedere filmati di repertorio provenienti dall'Archivio Istituto Luce e da Rai Teche, video originali, fotografie e masserizie fornite dall'Istituto Regionale per la Cultura Istriana-Fiumana-Dalmata (IRCI). Oltre alle già citate tappe d’inizio e di fine percorso, il viaggio nel ricordo delle vittime delle foibe e dell’esodo, si è sviluppato anche passando per la stazione di Santa Lucia a Venezia, di Porta Garibaldi a Milano, di Porta Nuova a Torino, di Piazza Principe a Genova. Sabato 17 febbraio è arrivato alla stazione centrale di Ancona per poi proseguire alla volta di Bologna, Parma, La Spezia. Prima di arrivare a Roma ha fatto tappa a Santa Maria Novella e nella giornata di domenica 25 è atteso a Napoli Centrale, prima di concludere il viaggio a Taranto.

La sosta ad Ostiense è avvenuto alla presenza della ministra dell'Università, Anna Maria Bernini, del vicepresidente della Camera dei deputati, Fabio Rampelli, del deputato di Fratelli d'Italia Federico Mollicone, del presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, della vicesindaca di Roma, Silvia Scozzese, e del capo di gabinetto del ministero per lo Sport e i giovani, Massimiliano Atelli.

Non solo il treno per mantenere vivo il Ricordo

“Sicuramente questa del Treno del Ricordo è un'iniziativa che aiuta la memoria condivisa rispetto alla sofferenza che è stata inflitta, proprio nel Ricordo di chi ha vissuto quella tragedia, cioè i popoli fiumani, istriani e giuliano-dalmati– ha fatto presente il governatore Francesco Rocca che ha inoltre ricordato che la regione ha messo a disposizione un immobile importante” che servirà ad “ospitare il Museo del Ricordo, un luogo anche per le giovani generazioni, per poter conoscere la nostra storia e affrontare meglio le sfide contemporanee”. Un obiettivo cui concorrono iniziative come quella del treno che, domenica mattina, lascerà la Capitale per le ultime due tappe del suo percorso lungo la penisola.