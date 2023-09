Al termovalorizzatore di Roma i rifiuti arriveranno con i treni

Treni carichi di rifiuti (stoccati in ecoballe) che dalla stazione di Santa Palomba arriveranno, attraverso binari già esistenti, dentro la grande area industriale a un centinaio di metri dal futuro termovalorizzatore di Roma. Quindi, per colmare questo piccolo tratto di distanza, un trasbordo dell'immondizia su mezzi dedicati fino ad arrivare all'impianto. Questo è il piano del Campidoglio per portare "su ferro" ogni anno 600mila tonnellate di rifiuti indifferenziati e scarti della differenziata al futuro termovalorizzatore di Santa Palomba. Il progetto è emerso ieri nel corso della commissione trasparenza convocata da Federico Rocca (Fdi).

Il direttore generale capitolino, Paolo Aielli ha spiegato che "rispetto alla vicinanza della stazione di Santa Palomba con il termovalorizzatore ci sono due scenari". Il primo: "Dopo la stazione di Santa Palomba c'è la prosecuzione di un binario, che entra dentro a altri stabilimenti nella zona, e fa un altro centinaio di metri. Ma poi c'è il tema di entrare in un'altra area e organizzare il trasbordo (dei rifiuti fino al termovalorizzatore, ndr)".

Quindi "da un lato c'è l'arrivo a Santa Palomba, con la possibilità di proseguire per delle piccole tratte di binari che continuano dopo la stazione e vanno nella direzione del terreno del termovalorizzatore. Dall'altro c'è un'altra ipotesi, ma stiamo vedendo che dal punto di vista degli investimenti richiederebbe un impegno notevole, ed è quella di immaginare uno "sbraccio" ferroviario più ampio partendo da Santa Palomba".

Insomma "l'importante è arrivare a Santa Palomba in treno. In un modo o nell'altro, o col sistema di trasbordo di qualche centinaio di metri, che diventa più semplice, o con l'ipotesi del percorso ferroviario articolato. Comunque, il grosso nodo Ardeatina-Pontina lo stiamo affrontando con buone possibilità di successo".

Ma a creare polemica non è l'approdo finale, quanto i punti intermedi. Ieri, durante la commissione trasparenza, Aielli ha svelato l'ipotesi Villa Spada. Tanto è bastato per scatenare le polemiche, spente da un comunicato del Campidogli che ha spiegato la natura del progetto. Nessun impianto, nessun trasbordo, nessuna trasferenza.

Spiega il Campidoglio: "Per affrontare e risolvere il tema del trasporto su ferro dei rifiuti a Santa Palomba, sede del futuro termovalorizzatore, Roma Capitale ha richiesto a Ferrovie uno studio di fattibilità che è ancora non si è concluso, e che comprende diverse ipotesi di luoghi nei quali i treni potranno essere caricati con le eco balle da trasferire all’impianto". Quindi la spiegazione: "La ricerca si sta focalizzando sulle aree della rete di trasporto ferroviario che presentano le caratteristiche migliori, in termini di spazi e infrastrutture, che le rendono idonee per ospitare questo genere di operazioni". Una di queste è Villa Spada, area non lontana dai binari della Fl1. "In nessun caso però in tali aree verrà svolta una attività di trasferenza o stoccaggio dei rifiuti, né tantomeno verranno realizzati impianti di alcun genere, ma svolte esclusivamente le operazioni di carico sui vagoni ferroviari di ecoballe già filmate nei diversi appositi siti di trasferenza e filmatura che sono operativi, nel pieno rispetto delle norme comunitarie in tema di gestione dei rifiuti. Lo studio di fattibilità di ferrovie non si è concluso, né tantomeno alcuna decisione è stata presa quindi tutte le discussioni in materia sono premature".