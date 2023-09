Linee regionali disastrose, RFI e Trenitalia promettono di ripristinare le corse soppresse

Il mese di settembre si appresta a chiudersi con la promessa di un miglioramento ma con la convinzione che, le linee ferroviarie regionali, hanno offerto un servizio tutt’altro che accettabile.

Le linee regionali sotto accusa

Non ci sono soltanto i problemi sulla Roma Lido i cui utenti, a breve, potrebbero veder limitare il servizio alla stazione di Eur Magliana, per cercare di riportare la frequenza dei passaggi sotto i 20 minuti. Grossi disservizi sono stati segnalati, nel mese della riapertura della scuole e della ripresa del lavoro per molti pendolari, anche su altre delle 8 linee regionali, come la Fl3 Roma Capranica Viterbo ed in particolare la tratta Roma Cesano Viterbo.

Spostarsi dalla capitale verso i comuni della provincia romana ed anche verso la Tuscia, continua ad essere davvero difficoltoso. “Sono costretta a gettare la spugna” ha dichiarato la signora Loredana M., utente della FL3, sulle pagine del relativo comitato di pendolari “Ho tentato in tutti i modi cercando di utilizzare navette sostitutive impiegando tre ore e mezza per arrivare a ostiense invece di 1 ora e 20” che era il tempo prima impiegato per percorrere la tratta tra Manziana e, appunto, la stazione di Ostiense.

Dossier - Cosa sta accadendo sui treni regionali del Lazio

L'incontro in regione Lazio

La situazione è grave al punto da aver portato la regione a prendere due iniziative: ha convocato una commissione per le tratte ferroviarie Roma Viterbo -ma anche Formia Latina Roma e Orte Fiumicino (Fl1) – ed ha incontrato, alla presenza di numerosi sindaci RFI e Trenitalia. L’appuntamento, durato un paio di ore, è stato organizzato nel pomeriggio del 22 settembre. I sindaci presenti, arrivati da Anguillara Sabazia, Bracciano, Canale Monterano, Manziana, Oriolo Romano e Trevignano Romano, hanno dichiarato che “rimangono dubbi sulle reali cause delle soppressioni che da giugno tormentano la linea”.

Per Trenitalia il disservizio, secondo la ricostruzione offerta dai sindaci, “è da identificarsi in una cattiva ‘interazione ruota/rotaia’. Il risultato è stato “un esponenziale consumo delle ruote”che ha comportato una serie di operazioni, come le ingrassature straordinari dei tratti più problematici ed interventi di assestamento sui binari.

La promessa del ritorno alla normalità

“Da quanto emerso dalla riunione di ieri sera (22 settembre ndr) – hanno spiegato i sindaci -gli enormi disagi di questi giorni vanno progressivamente attenuandosi, ma azzerarsi solo a partire dalla seconda settimana di ottobre”. I rappresentanti di Trenitalia e Rfi – si legge inoltre in una nota inoltrata dalla regione Lazio, a margine dell’appuntamento -hanno assicurato la ripresa di oltre il 65 per cento del servizio in tempi rapidi, e la progressiva normalizzazione del traffico il prima possibile. “Auspichiamo – ha aggiunto l’assessore regionale ai trasporti Fabrizio Ghera – che questo cronoprogramma venga rispettato e che sia Trenitalia sia Rfi possano trovare le opportune soluzioni strutturali a tutela dei cittadini del Lazio, affinché queste problematiche non si presentino più in futuro”.