Sfruttamento sessuale, Roma investe 400mila euro per intercettare le vittime di tratta

La riorganizzazione del progetto "Roxanne" di Roma Capitale, servizio rivolto alle vittime della tratta di esseri umani in piedi dal 1999, ha portato a una serie di ampliamenti e miglioramenti. Dopo lo stop ad agosto 2021, in piena campagna elettorale per le amministrative, dovuto al flop del bando per riassegnare i servizi di sportello e su strada, la macchina organizzativa è ripartita. Ma non basta.

Lo sfruttamento sessuale a Roma

Il fenomeno dello sfruttamento della prostituzione continua ad essere caratterizzato da numeri importanti. Secondo un rapporto di Save the Children del 2023, oltre il 38% degli esseri umani vittime di tratta ed entrati in Italia irregolarmente, vengono schiavizzati per scopi sessuali. Solo nel lasso di tempo di due mesi, nel 2022, il progetto "Roxanne" ha salvato dalla strada 788 persone.

L'accordo biennale

Per questo il dipartimento politiche sociali ha recentemente pubblicato un avviso, una indagine di mercato tramite la quale spera di individuare un operatore che, da luglio 2024 a luglio 2026, si occupi di realizzare un servizio di contatto, per interventi di "prevenzione dei rischi e riduzione del danno", come si legge nell'atto. Lo scopo è individuare, sostenere e aiutare persone vittime "di ogni forma di sfruttamento, con particolare attenzione alle vittime di traffico di esseri umani a scopo di sfruttamento sessuale".

Un investimento da quasi 400mila euro

Chi si aggiudicherà il servizio biennale, finanziato con 377.431,11 euro più iva (massimo 22%), dovrà avere come stella polare la tutela dei diritti fondamentali e la segnalazione ai servizi sociali di situazioni meritevoli di attenzione, per inserire i soggetti avvicinati in percorsi di assistenza, protezione, regolarizzazione e inserimento sociale. A lavorare sul campo saranno due unità di strada, ognuna impegnata su tutto il territorio capitolino per un minimo di 20 ore settimanali, notte e giorno.

Lo scopo del nuovo servizio

In particolare, la tipologia degli interventi, da realizzare in orario notturno e diurno, saranno finalizzati al contrasto del fenomeno della tratta e dello sfruttamento sessuale sul territorio di Roma Capitale, svolgendo attività di intercettazione, emersione e identificazione delle potenziali vittime. Raggiungimento in forma mediata delle persone vittime di tratta, attraverso strategie di coinvolgimento della popolazione che ruota intorno al fenomeno prostituzione. Contatto con le persone vittime del fenomeno prostituzione, tratta e sfruttamento e loro informazione circa le esistenti possibilità di aiuto.

Una mappatura del fenomeno

Inoltre, data l'esposizione al rischio di contrarre malattie sessualmente trasmissibili, gli operatori qualificati dovranno svolgere attività di informazione e sostegno utile alla riduzione dei danni derivanti dall’esercizio della prostituzione, per il miglioramento delle condizioni di salute e per la riduzione dei rischi derivati. E ancora, con questo avviso Roma Capitale spera di raccogliere dati puntuali, tramite un monitoraggio costante, per una mappatura del fenomeno.