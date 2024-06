L'estate verso Roma sarà senza treni regionali

Sarà un’estate terribile per i pendolari che utilizzano i treni regionali per muoversi. Non solo le province, anche diverse città dell’area metropolitana di Roma saranno tagliate fuori dai collegamenti con la Capitale. Per primi toccherà agli utenti di Tivoli, poi a quelli di Viterbo fino ad arrivare a chi abita ai Castelli.

Stop alla FL2 Roma – Tivoli

La linea di trasporti regionali sarà completamente sospesa a partire dal 10 fino al 28 giugno. 18 giorni senza treni lungo la linea che collega la stazione Tiburtina con Tivoli. Non solo. Questa ferrovia passa anche per Ponte di Nona, Tor Sapienza, La Rustica. Le corse subiranno questo stop per “consentire a RFI – si legge in una nota - lo svolgimento delle attività propedeutiche al piano regolatore generale di Bagni di Tivoli e del raddoppio tra Lunghezza e Bagni di Tivoli, programmato per dicembre 2024”. Si provvederà anche alla realizzazione di interventi di manutenzione straordinaria nelle fermate Palmiro Togliatti, Tor Sapienza, La Rustica Città e Lunghezza della linea FL2. I cantieri, del valore complessivo di circa 40 milioni di euro, vedranno impegnati in questa fase 50 tra operai e tecnici di RFI e altre ditte appaltatrici.

La circolazione ferroviaria sarà quindi sospesa e sostituita da autobus tra Roma e Guidonia, Tivoli, Lunghezza, Valle dell’Aniene-Mandela e Avezzano. Ovviamente, come sottolinea Fs, i tempi di percorrenza dei bus “potrebbero aumentare in relazione al traffico stradale. I posti disponibili possono essere inferiori rispetto al normale servizio offerto”. Sui bus, inoltre, non è ammesso il trasporto bici, non sono ammessi animali di grossa taglia eccetto i cani guida per non vedenti.

Stop alla Castelli Line

Lavoratori, pendolari e turisti non prenderanno bene questa notizia. Dal 23 luglio e fino al 31 agosto si fermerà la “Castelli Line”, la FL4 che viaggia da Termini, passa per Ciampino ed arriva fino a Frascati, Albano e Velletri. Una line particolare che viene pubblicizzata anche dal punto di vista turistico. Del resto, i treni regionali sono i mezzi più comodi per andare dalla Capitale ai Castelli. Questa estate, però, non sarà possibile viaggiare in questo modo.

Le corse non verranno effettuate per installa il sistema ERTMS, una tecnologica che garantirà una maggiore affidabilità dell’infrastruttura e permetterà di aumentare la frequenza dei treni. Verranno effettuati anche il rinnovo dei binari e la manutenzione di 3 passaggi a livello nella tratta Casabianca-Cecchina, oltre all’installazione di antenne GSMR su tre siti: tra Santa Maria delle Mole e Pavona, Frascati e Galleria Ciampino. Infine, si procederà con il restyling dei marciapiedi e delle pensiline a Ciampino. Al momento, nonostante Rfi abbia assicurato che insieme a “Regione Lazio e amministrazioni locali” si sta "collaborando per trovare soluzioni di mobilità alternativa che minimizzino i disagi” ancora non si conosce il piano per il servizio sostitutivo.

Si ferma anche la FL3 Cesano - Viterbo

La chiusura della FL3 Cesano Viterbo è sempre più vicina ed è la più lunga tra quelle citate. Lo stop di questa ferrovia taglia fuori non solo la provincia di Viterbo. Anche i sindaci della “Tuscia romana” non hanno gradito, per usare un eufemismo, lo stop ai treni che durerà al 10 luglio all’8 settembre. Due mesi senza treni per chi vive a Bracciano, Anguillara Sabazia, Manziana, Trevignano Romano, Canale Monterano e Oriolo Romano, oltre quelli della provincia di Viterbo. Come nel caso della Castelli Line, anche sulla FL3 verrà installata l’ERTMS.

Al problema dell’assenza dei treni c’è anche quella della mancanza, a poco di un mese dallo stop delle corse, di un piano autobus. Una lacuna talmente grave che il Comitato pendolari Roma-Bracciano-Viterbo aveva anche deciso di andare a protestare, il prossimo 20 giugno, sotto l’assessorato regionale ai Trasporti del Lazio. Mobilitazione che, almeno per ora, è rientrata. Ai volontari è stato infatti promesso un incontro in Regione ed hanno avuto rassicurazione da Trenitalia. Il Comitato ha comunque fissato al 14 giugno il termine ultimo per conoscere il piano di bus sostituitivi altrimenti scatterà la protesta di piazza.

Come muoversi a Roma

Chi riuscirà ad arrivare a Roma, poi, non avrà certamente vita facile se vuole spostarsi con il trasporto pubblico. Questa estate muoversi nella Capitale sarà una vera e propria corsa ad ostacoli. Prima di tutto, non ci saranno i tram. Ancora non c’è una data certa ma entro la fine di giugno i convogli su rotaie smetteranno di circolare fino ad ottobre per permettere il restyling del deposito di Porta Maggiore. I tra verranno sostituiti da autobus ma, almeno al momento, non è stato spiegato come verrà impostato il servizio sostituitivo.

Non va meglio con la metro. Fino al 5 dicembre, infatti, la metro A chiude in anticipo alle 21, dalla domenica al giovedì, per completare il rinnovo dei binari. Non solo. Per lavori di restyling, fino al 30 giugno rimarrà chiusa la stazione di Vittorio Emanuele. Dal 15 luglio al 3 ottobre toccherà alla fermata Spagna e dal 22 luglio al 9 settembre sarà fuori servizio lo scalo di Ottaviano.

E se si vuole andare sul litorale? Al netto dei problemi atavici della linea, anche la Metromare chiuderà in anticipo la sera per i prossimi due anni. Per il rinnovo della linea elettrica, infatti, l’ex Roma Lido effettua la sua ultima corsa alle 21. Al posto dei treni sono stati messi a disposizione 8 autobus che effettueranno il servizio sostitutivo. Lo stesso accade sull’altra ferrovia gestita da Astral e Cotral, la Roma Viterbo. Almeno fino ad aprile 2025, per via dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria per il rinnovo dell'armamento ferroviaria nelle tratte Tor Di Quinto - Grottarossa, Saxa Rubra - Centro Rai, Ponzano - Civita Castellana, le corse della linea Roma Nord termineranno in anticipo, con le ultime corse dai capolinea in programma fino alle 22.