Trasporto alunni disabili, il Comune pagherà gli stipendi arretrati: nuovo bando a fine anno

E’ corsa contro il tempo per salvare il servizio di trasporto degli alunni disabili di Roma e garantire ai circa 4mila ragazzi che ne usufruiscono e alle loro famiglie la massima efficienza. C’è la questione Tundo tra le emergenze che il neso sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, si è ritrovato a dover affrontare appena entrato a Palazzo Senatorio. Surroga da parte del Comune sugli stipendi arretrati degli operatori e un nuovo bando per affidare il servizio: su questo lavora il Campidoglio per rimediare al disastro della Tundo.

Il disastro della Tundo: pulmini vecchi e senza carburante

Una storia che si trascina da tempo. Si perchè la Vincenzo Tundo spa, società alla quale la precedente amministrazione capitolina, tramite regolare bando, ha affidato il servizio per il trasporto degli alunni disabili, non è mai riuscita a svolgere i suoi compiti con rigore e puntualità.

Pulmini senza carburante alcuni dei quali addirittura privi di copertura assicurativa, mezzi talmente malandati che seppur con il pieno soffrono la mancata manutenzione e così si fermano all’improvviso o sono costretti a rimanere ai box perchè con le gomme lisce. Gli scuolabus non passano e gli alunni disabili di Roma sono costretti a rimanere a casa, mamme e papà nell’estremo tentativo di garantire il diritto allo studio dei loro figli sono impegnati in uno sforzo estremo caricando carrozzine sulle loro auto o prendendo per mano i loro bambini con difficoltà motoria sostenendoli per lunghi tratti a piedi verso la scuola. All’esasperazione delle famiglie si aggiunge quella dei lavoratori della Tundo che negli ultimi anni hanno percepito lo stipendio con assoluta irregolarità: in 260 sono senza retribuzione da maggio scorso. Solo il senso del dovere e la volontà degli operatori di garantire al meglio delle loro possibilità il servizio per la fascia più debole della popolazione ha evitato il collasso totale del trasporto degli alunni disabili.

Il Comune pagherà gli stipendi arretrati degli operatori

Ma la pazienza di famiglie e lavoratori è finita. Adesso chiedono risposte certe e soluzioni immediate. Il Comune è al lavoro per rimediare alle inadempienze della Tundo. Se la ditta Arriva Italia, l’altra aggiudicataria del servizio, sta svolgendo regolarmente il proprio compito, l’attenzione è tutta concentrata sulla Tundo. Alla società che ha sede in Puglia l’amministrazione capitolina, valutate le difficoltà, ha chiesto la disponibilità a proseguire il servizio facendo intervenire una surroga da parte del Comune. L’azienda Tundo ha risposto positivamente, dichiarando la sua disponibilità. A pagare le mensilità arretrate degli stipendi dei dipendenti, come chiesto dai sindacati, ci penserà dunque Roma Capitale. Era già accaduto nel dicembre scorso.

La Tundo sarà sostituita, ma bisognerà attendere fine anno

Ma non solo surroga per le retribuzioni. C’è grande attesa per la gara che dovrà riaffidare il servizio. Da Palazzo Senatorio garantiscono l’impegno “per accelerare i tempi relativi alla gara in corso (procedura che prevede la clausola sociale per i lavoratori) evitando così nuove proroghe”. La Giunta Raggi lo aveva prorogato fino a giugno.

Bisognerà attendere però almeno sino a fine anno. “La situazione legata al trasporto degli alunni disabili è complicata, come sindacato - commenta ai microfoni di Romatoday Eugenio Stanziale, segretario della Filt Cgil di Roma e Lazio - stiamo cercando una soluzione che garantisca un servizio efficiente agli utenti fragili e dignità per i lavoratori. Purtroppo questa è una pesante eredità dello sfascio della giunta precedente, è chiaro che si sarebbe dovuto intervenire molto prima invece - rimprovera il sindacalista - si è deciso di rimandare nonostante i ripetuti allarmi”. Adesso l’ostacolo maggiore sono i tempi della burocrazia. “E’ vero che c’è la volontà di fare in fretta, ma sappiamo come funzionano queste cose. La gara dovrebbe chiudersi in un paio di mesi, entro la fine dell’anno”. Dovranno dunque stringere ancora i denti le famiglie e gli alunni disabili di Roma sperando che la promessa da parte di Tundo di provvedere “alla piena operatività dei mezzi”, e del Comune di avere certezze in merito, venga mantenuta. Nessuno più vuole attendere invano il pullmino verso la scuola.