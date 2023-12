Nuovi tram a Roma, Patanè in estasi: "Ecco i nuovi mezzi, sono bellissimi"

“Eccoli, sono bellissimi”. Sembra essere in estasi visto che i sogni cominciano a farsi più concreti. Nell’ultimo giorno del 2023, l’assessore alla mobilità di Roma Capitale, Eugenio Patanè, ha condiviso sui social una foto che immortala uno dei nuovi tra che circoleranno a Roma nei prossimi anni. “Un ritrovato moderno della tecnologia tranviarie e come potete vedere sono bellissimi” ha scritto l’assessore.

Nuovi tram

Saranno 121 i nuovi mezzi su binari che arriveranno a Roma, operazione che vale oltre 457 milioni di euro e che dovrebbe portare il primo nuovo tram a circolare sulle strade cittadine nei primi mesi del 2025. Un intervento che dovrà essere preceduto dal rifacimento del deposito di Porta Maggiore, che ospiterà tram da 18 metri anziché da 12. A causa di questi lavori a Roma non circoleranno i tram durante l’estate 2024.

Produzione al via

Patanè ha annunciato che la società Caf, che ha vinto la gara, ha iniziato a realizzare i nuovi tram che arriveranno nel 2025. “Sono un ritrovato moderno della tecnologia tranviaria” ha evidenziato l’assessore. “Ci consentiranno di sostituire gli storici Stanga (6 dei quali verranno ristrutturati per servire l'archeotram e 1 andrà in museo) e di servire le nuove linee in realizzazione” ha aggiunto.

I tram saranno lunghi 33.5 metri e avranno il carrello anteriore flottante per affrontare raggi di curva più stretti. Porteranno 215 persone con 68 passeggeri seduti e due posti disabili. Avranno le batterie per affrontare pezzi di anche senza linea elettrica e il pantografo semovente. “Ringrazio il dipartimento movilità e Atac Roma per il grande risultato ora non resta che aspettarli a braccia aperte!” ha concluso Patanè.

La cura del Ferro

Il sindaco di Roma Gualtieri e l’assessore Patanè stanno puntando molto sulla “cura del ferro” per risolvere i problemi di mobilità all’interna della città. tra i progetti più importanti c’è, ovviamente, la tanto discussa TVA, la Termini Vaticano Aurelio, la nuova linea che circolerà nel centro di Roma. Sarà invece pronta nel 2026 la tranvia Togliatti, progetto da 93 milioni di euro.