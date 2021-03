Stessi autobus, due presentazioni: così Raggi moltiplica i bus su facebook

Immediata la polemica. Nanni: "Vergognoso come l'amministrazione prenda in giro i cittadini"

Continuano le presentazioni in città dei nuovi bus. L’ultima diretta in collegamento da Portuense quattro giorni fa, quando Virginia Raggi, in compagnia dell’assessore Pietro Calabrese, ha presentato “una parte degli ultimi 15 autobus piccoli, lunghi otto metri e acquistati da Romana Diesel” che andranno a servire le zone del Trullo e Magliana. A sguardi attenti, però, non è sfuggito il numero di serie degli autobus: lo stesso riportato anche su altri mezzi già presentati ai cittadini nelle scorse settimane. Le immagini, eloquenti, sono quella di Odissea Quotidiana e la polemica sulla propaganda è subito servita.

Calenda: “Come i carri armati di Mussolini”

“Come i carri armati di Mussolini, dalla tragedia alla farsa” ha commentato Carlo Calenda, candidato alle prossime elezioni amministrative del Comune di Roma, facendo riferimento ai nuovi mezzi presentati a Magliana. Già in passato, il leader di ‘Azione’ aveva detto la sua sulla presentazione dei bus nel quartiere San Basilio a cui era seguito un piccato ‘botta e risposta’ tra Calenda e Calabrese che aveva replicato: “La prossima volta li portiamo sotto casa di Calenda”.

Le presentazioni dei nuovi bus

Succedeva a novembre, da allora altri bus sono stati presentati in diverse zone della città: dalla periferia al litorale romano. A dicembre quindici vetture sono state messe su strada nei quartieri Casalotti e Selva Candida per servire il territorio in direzione Cornelia, a gennaio altri bus sono stati presentati a Torrenova diretti verso l’università Tor Vergata e la metro Anagnina, altri ancora ad Acilia per collegare Ostia, Casal Palocco e Monti S. Paolo. Non solo, un’altra presentazione è stata fatta direttamente dal deposito di Romana Diesel e sono questi gli autobus ri-presentati lo scorso venerdì a Magliana.

Calabrese spiega la 'doppia' presentazione

A spiegare la ‘doppia’ presentazione è Pietro Calabrese, delegato alla Città in Movimento della giunta Raggi e lo fa in un post pubblicato su Facebook: “La prima volta abbiamo mostrato la flotta all’interno dello stabilimento di Romana Diesel, azienda che ha curato la fornitura. La seconda, abbiamo presentato le vetture che sono al servizio di uno specifico territorio”.

I due comunicati

La spiegazione di Calabrese è confermata dai due comunicati, datati 12 febbraio e 19 marzo. In quello di febbraio, nel giorno della presentazione a RomaDiesel si scriveva: "Saranno presto in circolazione i primi nuovi bus IVECO-Indcar acquistati da Atac e da Roma Capitale per proseguire con il rinnovo della flotta". In quello del 19 marzo: "Sono tutti su strada i 30 nuovi bus “corti” IVECO-Indcar acquistati da Atac per proseguire con il rinnovo della flotta". Sui social però l'effetto, indotto dalla duplice presentazione, è stato quello di una Raggi che ha messo in strada il doppio degli autobus effettivamente in servizio. Tra i commentatori c'è chi si spinge a dire che "abbiamo cambiato tutti gli autobus in servizio".

Nanni (Municipio VI): “L'amministrazione prende in giro i cittadini”

“La sindaca infatti continua a presentare l'arrivo di nuove vetture in diversi quartieri di Roma, ma in realtà sono sempre gli stessi mezzi – ha commentato Dario Nanni, consigliere del sesto municipio - Vergognoso e imbarazzante come l'amministrazione possa prendersi gioco, in modo così evidente dei cittadini. Mi permetto di ricordare i disagi che i cittadini vivono quotidianamente fra stazioni della metro chiuse o malfunzionanti, bus carenti o in fiamme, mezzi che si guastano quotidianamente e filobus della Laurentina fermi in deposito da mesi in attesa di manutenzione”.