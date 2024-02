Trasloschi, solo disagi per Roma e i romani: in 2 anni raccolti meno di 500 euro di tributi

Quanto pagano le ditte di traslochi per occupare lo spazio necessario a parcheggiare il proprio mezzo di trasporto? La domanda è stata recentemente posta in un municipio di Roma, l’XI, ma potrebbe essere ampliata anche agli altri enti di prossimità.

Un tributo che non paga quasi nessuno

“Ho chiesto alla giunta municipale informazioni sul pagamento dell'ex Cosap (il canone dovuto per l'occupazione di suolo pubblico). Quello che mi è stato risposto è stato a dir poco disarmante – ha premesso il consigliere municipale Marco Palma (FdI) – Nel biennio 2022-2023 sono state incassate delle cifre irrisorie: 340 euro nel primo anno e 80 nel secondo, a cui vanno sommati i diritti di istruttoria che sono stati di poco superiori”. Nel municipio degli Arvali, un territorio popolato da 150mila abitanti, come quindi un capoluogo di provincia di medie dimensioni, negli ultimi due anni è stato quindi riscosso un tributo relativo alla tassa di occupazione di suolo pubblico di 420 euro.

La delibera comunale da modificare

Perché i traslocatori non pagano questo tributo? “C’è un problema evidente di ordine burocratico. A Roma – ha spiegato Mauro Santonati, membro del collegio dei probiviri dell’Anit, l’associazione nazionale italiana traslocatori – c’è una delibera che consente di presentare una domanda entro i 5 giorni lavorativi precedenti al trasloco. Però è rivolta alle ditte iscritte in ‘apposito Albo’. Un’espressione sibillina che non vuol dire nulla, perché l’unico albo a cui i traslocatori sono tenuti ad essere iscritti è quello degli ‘autotrasportatori per conto terzi’”. La delibera cui si fa riferimento è la numero 21 del marzo 2021. Cosa comporta il mancato riferimento all’albo degli autotrasportatori? Sicuramente genera confusione. “Non esiste un ‘apposito albo’, per giunta locale. Il risultato è che quasi nessuno segue questa procedura ed infatti la richiesta che arriva dal settore è quella di modificare la delibera, inserendo il riferimento all’albo degli autotrasportatori per conto terzi” ha sottolineato Santonati.

La burocrazia che paralizza Roma

Ma come funziona in altre città? “A Milano e Torino i sistemi sono informatizzati. Nel capoluogo lombardo c’è una piattaforma molto semplice, si chiama Osapi. Si scarica il modulo e lo si inoltra alla polizia locale. Invece da noi occorre inoltrare la domanda al municipio con 4 o 5 allegati, tra cui una complicata planimetria. Il municipio informa la polizia locale che fa un sopralluogo per verificare la congruità della domanda e riferisce al municipio che poi rilascia l’autorizzazione”. Il tutto in 5 giorni lavorativi. Complicato per enti di prossimità che, non solo nel municipio XI, lamentano carenza di personale.

“La sensazione è che il riferimento all’apposito albo sia stato inserito perché, diversamente, i municipi non avrebbero avuto la capacità organizzativa di gestire le tante domande che, diversamente, sarebbero arrivate”. I traslochi, con o senza permessi, vengono comunque effettuati anche a Magliana, Marconi, Portuense e negli altri quartieri, pur senza permessi. “Ma sapete quante sanzioni sono state elevate ai traslocatori che non hanno pagato l’occupazione di suolo pubblico? Lo scorso anno una soltanto” ha sottolineato Palma.

Quanti incassa Milano dai traslocatori

Verrebbe da chiedere quali risultati si raggiungono altrove, dove il sistema è informatizzato, la delibera è più precisa e la richiesta viene gestita direttamente dalla polizia locale. “Abbiamo estrapolato dal bilancio del 2022 del comune di Milano, il dato che riguarda il pagamento dell’occupazione si suolo pubblico. Per i soli traslocatori – ha dichiarato il referente dell’Anit – sono stati incassati quasi 7 milioni di euro”. E Milano è molto più piccola di Roma.