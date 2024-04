Traslochi, il regolamento comunale va rivisto: via libera del Campidoglio per riscrivere le procedure

I traslocatori, a Roma, garantiscono un servizio importante. Ma le condizioni in cui lo esercitano, creano problemi alla viabilità e causano un buco milionario all’erario cittadino. Provocano, quindi, disagi su cui, finalmente, l’amministrazione ha deciso d’intervenire.

Il mancato pagamento dell'occupazione di suolo pubblico

Perché le ditte che effettuano i traslochi creano un danno economico alla città? Perché, solo in rarissimi casi, pagano l’occupazione di suolo pubblico. Ed il motivo è molto semplice: le procedure per richiederlo sono estremamente lente e farraginose, tanto da scoraggiare anche chi è mosso dalle migliori intenzioni. Il comune non incassa un euro, le auto restano bloccate dai furgoni in doppia fila, ed il mercato sommerso guadagna posizioni a discapito delle ditte che vorrebbero svolgere onestamente il loro lavoro e che, per questo, hanno sollecitato il Comune a prendere provvedimenti. Un primo passo, in tal senso, è stato compiuto nella giornata del 9 aprile.

Perché non vengono richieste le autorizzazioni

In aula Giulio Cesare maggioranza ed opposizione hanno approvato, insieme, un atto d’indirizzo. Mira a rendere più snelle le pratiche per richiedere l’occupazione di suolo pubblico. “A Roma ci sono ogni giorni centinaia, forse addirittura migliaia di traslochi ma le richieste che giungono ai municipi sono pochissime ed ancora meno le risposte che si ottengono – ha premesso, in aula, la consigliera di Fratelli d'Italia Francesca Barbato – la delibera a cui si fa riferimento per richiedere le occupazioni di suolo pubblico prevede tempi di risposta di 30/60 giorni e le procedure d’urgenza previste (utili per snellire i tempi di attesa ndr) non possono essere attivate”. Perché, a poter beneficiare dell’urgenza, sarebbero solo le ditte iscritte in un apposito albo che l’amministrazione, dettaglio non trascurabile, non ha mai istituito.

L'iniziativa del Comune per snellire le procedure

La mozione approvata in Assemblea Capitolina prevede quindi di affrontare la questione approntando varie soluzioni. Da una parte si chiede di “rendere omogenee le procedure attive nei quindici municipi” visto che le pratiche, tra un territorio e l’altro, differiscono. Poi mira ad attingere, per le cosiddette procedure d’emergenza, all’albo che già esiste alla Camera di Commercio, senza doverne costituirne un altro. Infine punta ad “investire con un sistema digitale” per la richiesta dei permessi, come avviene in città come Milano dove, il Comune, grazie a questa procedura incassa ogni anno fino a 7 milioni di euro.

“Dobbiamo rivedere la procedura. L'attuale regolamento non è adeguato – ha commentato il presidente della commissione commercio Andrea Alemanni – certamente non parliamo di una cosa banale perché coinvolgerà più attori, vale a dire i vigili urbani, i municipi, ed il dipartimento e perché, sul piano informato, siamo indietro rispetto ad altri comuni. Ma ci stiamo lavorando con convinzione e ci riusciremo”. Servirà, però, “una nuova delibera di cui ci faremo carico” ha promesso Alemanni.

La soddisfazione dell'associazione di categoria

Cosa ne pensano gli operatori del settore? L’associazione nazionale italiana traslocatori, si è dichiarata “soddisfatta” per esser riuscita “a portare all’attenzione del Consiglio Comunale il tema fondamentale della nostra categoria” ha commentato Mauro Santonati, del collegio dei probiviri dell’Anit. “Riteniamo necessario che a questo primo importante passo faccia seguito un tavolo tecnico-politico – ha aggiunto il referente dell’associazione – con cui normare e dare regole chiare e semplici ad un settore dove da sempre convivono l'abusivismo, il sommerso ed il lavoro nero”. La città ne beneficerebbe grazie al pagamento di nuovi tributi, e di romani non dovranno più fare i conti “con i nostri camion in doppia file per ore che - ha riconosciuto l’Anit - mettono a repentaglio la sicurezza dei cittadini e delle nostre maestranze”.