Alla Asl i locali dell’ex bocciofila di Cinecittà: potranno ospitare un centro diurno

C’è uno spazio verde a Cinecittà che, insieme ad una serie di strutture inutilizzate, può essere destinato a miglior sorte. Si tratta dei locali che erano di pertinenza dell’ex bocciofila, nella parte anteriore del municipio VII. L’ente di prossimità vuole affidarli alle cure della ASL Rm2 affinché possa realizzarvi un “Centro diurno”.

L'assegnazione già decisa nel 2021

L’intenzione di destinare i locali dell’ex bocciofila, ed il giardino pertinente, erano già stati formulati dal municipio VII. Nella primavera del 2021 era stata infatti votata una delibera che prevedeva l’affidamento di quella struttura, a condizione che la Asl realizzasse una recinzione ed adeguasse i locali “senza modificarne la consistenza”. Per arrivare al passaggio di consegne, però, è stato necessario verificare che il municipio avesse titolo ad affidare il bene. Il riscontro positivo è arrivato un anno e mezzo più tardi, a fine 2022.

Spazi da sistemare dalla ASL

Il cambio di colore politico alla guida dell’amministrazione locale non ha modificato le scelte del municipio. E visto che nel frattempo, lo scorso marzo, la Asl ha individuato la ditta a cui far svolgere i lavori, serviva una sorta di conferma da parte dell’ente di prossimità. “Gli oneri della sistemazione di quegli spazi, da destinare al centro diurno, sarebbero a carico della Asl” ha ricordato il capogruppo democratico Marco Poli. Ma la situazione, che sembrava incardinarsi sui giusti binari, ha conosciuto uno stop.

Una situazione rimasta nel limbo

Nel marzo del 2023 il direttore del municipio ha comunicato alla Asl che i lavori non potevano iniziare e che il municipio VII doveva procedere a fare degli “accertamenti amministrativi” da completarsi entro il mese successivi. A quell’istruttoria non è però seguita alcuna comunicazione contraria all’indirizzo espresso nella vecchia delibera approvata dall’amministrazione Lozzi. La situazione è rimasta quindi confinata in una sorta di limbo.

L'auspicio del municipio

“Il centro di salute mentale della ASL Rm2, che si trova al terzo piano della sede di Cinecittà, auspica una risoluzione dell’accordo risalente al 2021. Ma era rimasto in sospeso l'ok al provvedimento e per questo abbiamo predisposto un nuovo atto” ha spiegato Marco Poli, primo firmatario del nuovo provvedimento. E dal punto di vista amministrativo? “Il direttore del Dipartimento di Salute Mentale, intervenuto in commissione, ha dato la disponibilità a partecipare ad un tavolo per superare ogni ostacolo” ha spiegato il capogruppo democratico “quindi, da parte nostra, resta l’obiettivo di concludere al più presto questo percorso”. La vecchia bocciofila, gli spazi pertinenti ed il giardino circostante, saranno trasformato in un “Centro diurno” per i pazienti in carico alla Asl. Salvo sorprese.