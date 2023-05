La centrale unica regionale di risposta "sloggia" da via del Serafico per evitare una penale da 11 mila euro al giorno

Una corsa contro il tempo per non lasciare i cittadini senza un servizio essenziale e per non pagare 11 mila euro al giorno di penale. La seconda centrale unica di risposta del numero unico (112) delle emergenze del Lazio dedicata alle province di Frosinone, Rieti, Latina e Viterbo dovrà trasferirsi temporaneamente, entro la fine di giugno, nella sede della regione Lazio, su via Cristoforo Colombo. La centrale, in realtà, doveva prendere possesso del padiglione 21 dell’ex ospedale Santa Maria della Pietà di Roma. I lavori per accoglierla, però, non sono terminati e questo sta causando non pochi problemi, sia a livello organizzativo che economico.

Centrale unica di risposta

A servizio dell’area metropolitana di Roma opera la centrale di risposta attiva sua via Laurentina 631. Una seconda centrale, dedicata alle altre province della regione, come stabilito in una delibera del 15 giugno 2021, doveva invece essere realizzata all’interno del padiglione 21 del Santa Maria della Pietà, spazio che, ovviamente, necessita di una profonda ristrutturazione per renderlo funzionale alle attività della centrale stessa.

Sede di via del Serafico

Quindi, in attesa che gli spazi del padiglione 21 fossero pronti, era stata individuata una sede provvisoria della centrale unica all’interno della sede della società LAZIOcrea spa, su via del Serafico 107. L’attivazione nella sede temporanea è avvenuta a settembre 2021 con l’idea, però, di spostarla presso l’ex ospedale psichiatrico. Nel frattempo, ad agosto 2022, la Regione autorizzava LAZIOcrea a trasferirsi presso gli uffici del nuovo poco regionale di Camporomano a partire dal novembre 2023. Una scelta che porterà la stessa società da un risparmio di circa l’80% del canone di locazione che corrispondeva per la sede di via del Serafico, pari a più di 2 milioni e 800 mila euro.

Penali

Sembrerebbe filare tutto liscio se non fosse per il fatto che la società Dea Capital Real estate SGR, che gestisce per conto della proprietà “Fondo Ippocrate” l’immobile di via del Serafico, che doveva tornare a disposizione della stessa società, si è resa disponibile a prorogare la data di riconsegna degli spazi non oltre il 30 giugno 2023 per avviare, per altri scopi, un intervento di riqualificazione. Un bel problema non tanto per LAZIOcrea, che dal 30 giugno 2023 avrà a disposizione il polo di Camporomano, quanto per la centrale unica di risposta dato che, per ogni giorno di mancato rilascio dell’immobile, sarebbe scattata una penale “monstre” da 11 mila euro al giorno. Conti alla mano, in 4 mesi si sarebbe speso circa 1 milione e 200 mila euro. Una spesa insostenibile per la Pisana costretta, quindi, a spostare (nuovamente) la centrale.

Trasferimento temporaneo

Per evitare il salasso, la Regione Lazio ha disposto, in via d’urgenza, il trasferimento della seconda centrale unica di risposta per i prefissi fuori la città metropolitana dai locali di via del Serafico 107 ai locali open space al piano IV della palazzina C della sede regionale di via Cristoforo Colombo. Finita qui? Assolutamente no. La centrale, infatti, necessita di specifiche apparecchiature per poter operare. Per questo, per permettere l’attivazione del servizio, sarà necessario investire circa 1 milione e 200 mila euro negli uffici di via Cristoforo Colombo: la stessa cifra, euro più euro meno, che si sarebbe dovuto corrispondere in penali per la sede di via del Serafico.

Uffici per le emergenze

Sembrerebbe uno spreco spendere così tanti soldi per una sede che, secondo il cronoprogramma, dovrebbe rimanere operativa solo per pochi mesi. Però, nella delibera di Giunta con la quale si autorizza il trasferimento della seconda centrale unica, si spiega che l’allestimento “consentirà, comunque, all’amministrazione di dotarsi, da subito, di un’infrastruttura tecnologica direttamente connessa al CED (centro elaborazione dati) unico regionale, utilmente riconvertibile e modulabile per far fronte ad ulteriori e successivi fabbisogni emergenziali straordinari”. Tra questi sono elencati, ad esempio, la gestione degli “iperafflussi di chiamate legate all’elevato numero di presenze sul territorio regionale” per il Giubileo 2025, oltre ad altri eventi “imprevedibili e legati a maxiemergenze di altra natura”.