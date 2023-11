"Pd contro Pd": il trasferimento degli autodemolitori a La Barbuta accende lo scontro

La decisione di delocalizzare tutti gli autodemolitori nell’area de La Barbuta continua ad alimentare proteste. Non sono soltanto comitati locali ed associazioni come Italia Nostra a chiedere, al sindaco di Roma, di tornare sui propri passi. La scelta del primo cittadino della Capitale di puntare sull'area dove insisteva il campo rom, è stata stigmatizzata anche da quanti provengono dal suo stesso schieramento politico. Ed anche se l’auspicio di molti protagonisti è quello di non arrivare ad uno scontro istituzionale, questo epilogo, una sorta di “Pd contro PD”, è già nei fatti.

Il PD di Ciampino accusa Gualtieri

La contrapposizione interna, con ricadute nei rapporti tra primi cittadini, è andata in scena nel corso dell’assemblea convocata dal PD di Ciampino all’auditorium della chiesa Beata Vergine del Rosario sul tema degli autodemolitori. Si è detto “sorpreso per la mancanza di condivisione del sindaco Gualtieri che ha calato dall’alto questa scelta” il coordinatore Pd di Ciampino Luca Salandra. La scelta in questione è relativa alla richiesta di “far cadere i vincoli sulla zona” che, il primo cittadino di Roma in quanto commissario per il Giubileo, avrebbe fatto all’insaputa dei “vicini di casa”. Perché La Barbuta si trova nel territorio di Roma, ma sta proprio sulla linea di confine con quello di Ciampino. Ed “il sindaco di Roma non può permettersi di non venire a parlare con noi per dirci perché Centocelle va tutelata e la stessa ragione non vale per la Barbuta” ha obiettato il coordinatore democratico di Ciampino.

“Non abbiamo avuto alcuna comunicazione formale sulla delocalizzazione degli autodemolitori, ma solo dai social” ha fatto sapere la sindaca di Ciampino Emanuela Colella nel corso dell’assemblea convocata sugli autodemolitori. La prima cittadina, eletta in una coalizione sostenuta dal PD e dal M5s, ha ricordato che la Barbuta “fa parte del comune di Roma, ma anche per la sicurezza del 'cono di volo', il traffico, vincoli dei beni culturali e paesaggistici impatta su Ciampino”. Ed è per questo che sono state “depositate due relazioni tecniche” e che è “abbiamo ribadito che i vincoli sull’area non siano derogabili”. Hanno anche chiesto un incontro, senza ottenere risposta, “e questo non fa piacere” ha spiegato Colella.

La richiesta di un confronto interno

"Sono qui come PD, un partito di dialogo” ha aggiunto la sindaca di Ciampino, prima di rivolgersi al deputato Roberto Morassut ed al consigliere regionale Massimiliano Valeriani, ed anche “agli organi del partito” affinché possano “attivarsi per un confronto democratico”. Perché “da altre forze politiche mi aspetto questo atteggiamento arrogante. Qui siamo due sindaci che stanno tutelando i loro cittadini, non va strumentalizzato Pd Ciampino contro Pd Roma”. Ma di fatto è quello che si va configurando com’è parso chiaro dalle reazioni suscitate dai tentativi di chi, in quella sede, ha tentato una sorta di conciliazione. Alle parole di Roberto Morassut che aveva dichiarato di ritenere “giusto approfondire la riflessione sull'uso dell'area Barbuta per evitare conflitti istituzionali” aggiungendo che, per risolvere la questione, “forse il comune di Roma” avrebbe potuto “esaminare altre possibilità nel quadrante Prenestino-Casilino” è arrivata subito la risposta di chi amministra quel territorio.

La reazione del municipio V

“Non comprendiamo la ragione per cui la ricollocazione degli autodemolitori, che è legata a buona parte della filiera cittadina, debba ricadere ancora una volta nel Municipio V” ha commentato il minisindaco Mauro Caliste, in una nota firmata con il suo assessore all’ambiente Edoardo Annucci. I due hanno dichiarato di aver appreso “con stupore che, secondo il deputato Roberto Morassut, la soluzione per la ricollocazione degli autodemolitori di viale Palmiro Togliatti vada trovata nell'ambito del Prenestino – Casilino”.

La proposta è rispedita quindi al mittente, con una sottolineatura che lascia pochi dubbi. “Opinioni personali non contribuiranno certo ad individuare soluzioni a problemi così complessi bensì – hanno affermato Caliste e l’assessore Annucci – contribuiscono soltanto ad aumentare dissidi e contrapposizioni tra territori”. Territori che sono amministrati dallo stesso colore politico che, sulla sede dove trasferire gli autodemolitori, appare in questo momento quantomeno “diviso”.