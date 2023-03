Figli di coppie gay, 'guerra fredda" tra Roccella e Gualtieri: "La ministra fa confusione"

"Non c'è confronto da fare, ci sono leggi e una sentenza precisa": così la ministra della Famiglia, Eugenia Roccella, ha risposto ai sindaci che hanno chiesto pubblicamente di aprire un dibattito costruttivo sulle trascrizioni degli atti di nascita delle famiglie omogenitoriali. Una replica che ha spinto Roberto Gualtieri, uno dei firmatari della lettera aperta, a rispondere a sua volta, e in tono piccato.

Il botta e risposta tra Gualtieri e Roccella

"Mi sembra che la ministra Roccella continui a fare confusione tra sentenze che trattano fattispecie differenti - ha detto Gualtieri - L’ultima sentenza della Corte di Cassazione del dicembre 2022, a cui fa riferimento, tratta infatti sempre un caso di maternità surrogata.

Quella sentenza indica l’adozione in casi particolari come strada da seguire per il riconoscimento della doppia genitorialità nei casi di gestazione per altri. Noi invece stiamo parlando di altro. Di bambini con due mamme, di cui una delle due ha portato avanti la gravidanza".

"I sindaci non stanno protestando contro la circolare Piantedosi, ma contro la sentenza della Corte di Cassazione. Quindi dovrebbero avere semmai un dialogo con il presidente delle sezioni unite. Sanno già quello che possono e che non possono fare", ha detto Roccella, di fatto svicolando dal confronto chiesto dai primi cittadini. E Gualtieri si è fatto portavoce del disappunto, chiarendo che "per i casi di bambini con due mamme ci sono varie sentenze delle corti, cassazione e costituzionale, che riconoscono la possibilità di trascrivere gli atti di nascita esteri con due mamme per la tutela del superiore interesse del minore e che nel fare questo non esiste alcuna contrarietà all’ordine pubblico. Stiamo parlando di bambini figli di due donne, di cui una delle due ha portato avanti la gravidanza. La gestazione per altri non c’entra nulla".

Che cos'è la "gestazione per altri" e lo stop del ministero

La gestazione per altri (GPA), chiamata anche maternità surrogata o utero in affitto, è uno dei nodi al centro del dibattito che si è aperto con la bocciatura al Senato della proposta di regolamento per la creazione di un certificato europeo di filiazione, e con lo stop che il ministro dell'Interno ha imposto al Comune di Milano (che aveva deciso di riconoscere in autonomia i figli nati da coppie omogenitoriali procedendo alla trascrizione) chiamando in causa la sentenza 38162 della Corte di Cassazione a Sezioni Unite del dicembre scorso.

Nel provvedimento, i giudici hanno stabilito che i bambini nati all’estero con maternità surrogata devono essere riconosciuti in Italia come figli di entrambi i genitori non con trascrizione diretta all'anagrafe, ma con l’adozione in casi particolari, che richiede l’approvazione di un giudice. Serve insomma una sentenza, e non è sufficiente un atto meramente amministrativo, come ha ricordato Piantedosi in una circolare inviate al prefetto di Milano che ha bloccato il sindaco Beppe Sala.

Proprio a questa sentenza ha fatto riferimento Roccella nella sua replica ai sindaci, ed è a questo che replica Gualtieri: l'invito dei primi cittadini a confrontarsi e sbloccare la situazione sul fronte trascrizioni di atti di nascita non riguarda i casi di figli nati con maternità surrogata (vietata in Italia dalla legge 40 del 2004), ma quelli che coinvolgono bambini nati da due mamme, una delle quali ha portato avanti la gravidanza.

Gualtieri alla ministra Roccella: "Continueremo a trascrivere gli atti"

"È partendo da queste analisi che con gli altri sindaci, nell’incontro di ieri sera, abbiamo deciso di proseguire sulla strada delle trascrizione degli atti di nascita esteri con due mamme, senza GPA - ha ribadito Gualtieri a Roccella - Come sindaci sentiamo forte la responsabilità e la necessità di azioni comuni che diano risposte concrete alla richiesta di tutela da parte di tutte le famiglie che vivono nelle nostre città. Consideriamo fondamentale pertanto contrastare ogni discriminazione e garantire pienamente i diritti dei figli delle coppie omogenitoriali".

Il sindaco di Roma ha quindi ribadito le richieste avanzate con i colleghi delle altre principali città italiane: il riconoscimento anagrafico dei figli e delle figlie delle coppie omogenitoriali, e il matrimonio egualitario con il conseguente accesso alle adozioni, così come previsto per le coppie eterosessuali.

"Crediamo - ha concluso - che un confronto costruttivo con la presidente Meloni e il ministro Piantedosi sia più che mai necessario per trovare quelle soluzioni che possano garantire serenità e tutele a tutti i minori del nostro Paese".