Tranvia Verano-Tiburtina, gara deserta. Il Comune corre ai ripari per non "bucare" il Giubileo

La gara indetta a dicembre dal Comune di Roma per la progettazione della tranvia Verano-Tiburtina è andata deserta. Un intoppo che potrebbe allungare i tempi dell'amministrazione e far slittare l'operatività della tratta a Giubileo quasi finito, ma l'assessorato non è preoccupato.

Gualtieri e la cura del ferro in vista del Giubileo 2025

In vista dell'appuntamento religioso, il vero grande evento che la giunta di centrosinistra si troverà a gestire nel pieno del suo mandato, Roberto Gualtieri ha intenzione di mettere in atto una "rivoluzione del ferro", tramite la costruzione di 4 nuove tranvie in meno di due anni. La Togliatti, la Verano-Tiburtina, la Termini-Giardinetti e la TVA, Termini-Vaticano-Aurelio.

Tranvia Verano-Tiburtina, ecco il percorso

Per quanto riguarda la Verano-Tiburtina, il tram collegherà il piazzale ovest della stazione Tiburtina con viale Regina Elena/piazzale del Verano, permettendo agli utenti di connettersi con le altre linee del tram e con la metro B, oltre che con la stazione ferroviaria che nelle intenzioni dell'amministrazione dovrebbe diventare il più importante hub trasportistico della città.

Patanè: "Già fatta manifestazione d'interesse, ad aprile affidiamo il progetto"

L'assenza di offerte per il lotto relativo alla Verano-Tiburtina per le opposizioni, in particolare per Azione, significherebbe non centrare l'obiettivo di rendere operativa la linea prima di dicembre 2024, cioè quando verrà aperta la Porta Santa da Papa Francesco. Ma l'assessore ai trasporti e alla mobilità, Eugenio Patané, in una nota del 19 febbraio ha tranquillizzato tutti: "La tranvia sarà realizzata nei tempi previsti - ha detto - cioè entro il Giubileo. L'unico lotto andato deserto è quello di Tiburtina, le altre sono andate a buon fine. Per questo, Roma Servizi per la Mobilità ha già avviato una manifestazione d'interesse". In tal modo, sempre secondo l'esponente della giunta Gualtieri "l'iter si concluderà ad aprile con l'affidamento e sostanzialmente rispetteremo i tempi di realizzazione". In meno di un anno e mezzo, quindi, la tratta dovrà essere operativa.