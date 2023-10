La tranvia Togliatti sarà realtà. Pubblicato il bando di gara, lavori ultimati nel 2026

I cittadini la chiedevano da decenni e, finalmente, sarà realtà. È stato pubblicato il bando per la realizzazione della tranvia Togliatti, l’infrastruttura che partirà da Ponte Mammolo (linea B) fino ad arrivare a Subaugusta (linea A). Lungo il proprio tracciato, che si sviluppa per 8 km, passerà per il nodo di Centocelle (linea C), toccando anche la fermata Togliatti della linea ferroviaria FL2, per un totale di 19 fermate, a cui vanno sommati i due capolinea. Il tram andrà così a collegare Don Bosco e Ponte Mammolo e sarà la seconda opera, dopo la linea Termini Vaticano Aurelio, della famosa “cura del ferro” pensata dalla giunta Gualtieri.

I lavori

L’importo dei lavori, la cui ultimazione è fissata per il 30 giugno 2026, è di circa 93 milioni di euro. La linea prevede l’impiego di mezzi che saranno lunghi 35 metri, tutti a piano ribassato, bimodali e tecnologicamente modernissimi. Un investimento utile a migliorare il trasporto pubblico nei tanti quartieri che, a cavallo tra i municipi IV, V e VII. Roma Capitale ha in programma, da qui al 2030, di realizzare 11 nuove linee tram, portando così in città un totale di 17 tranvie.

Infrastruttura strategica

Ad inizio settembre era arrivato il via libera al progetto di fattibilità ed ora l’opera è andata a gara: “Con la pubblicazione del bando di gara – afferma, in una nota, l’assessore alla mobilità Eugenio Patanè – compiamo un significativo passo in avanti nell’iter che porterà Roma a dotarsi di un’infrastruttura di trasporto strategica per il quadrante sud-est della città sia perché, nel suo percorso di quasi 8 chilometri, unisce i capolinea Subaugusta-Ponte Mammolo, sia per il sistema di connessione con le Metro A, B e C e con la ferrovia urbana FL2". Inoltre, conclude Patanè, la linea rappresnterà "il primo tracciato tangenziale e il primo stralcio di una tratta ben più lunga che sarà implementata dal tram che da Subaugusta arriverà fino all’Ardeatina e poi a Marconi per ricongiungersi con il tram 8".