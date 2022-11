Civitavecchia dirà addio al carbone. Lombardi presenta il piano per la transizione ecologica

Civitavecchia dirà addio al carbone per fare posto all’energia verde. È stato presentato il piano per la transizione ecologica 2022-2026 della città del litorale laziale, un progetto che prevede che la chiusura della centrale a carbone per fare spazio al primo distretto di energie rinnovabili del Lazio.

Il piano

Il piano per la transizione ecologica di Civitavecchia, un documento di oltre 300 pagine redatto in collaborazione dalla Pisana con Sapienza Innovazione a partire da un ampio processo partecipativo avviato oltre un anno fa, prevede dei precisi assi strategici d’intervento: la trasformazione dell’area portuale, il nuovo distretto energetico, turismo sostenibile e nuovi poli produttivi e innovativi. Verranno realizzati un parco eolico offshore di 270 MW, il primo d’Italia e del Mediterraneo, batterie per 36 GWh, impianti a idrogeno H2 di 113 MW e impianti fotovoltaici di 655 MW complessivi. Un intervento, fortemente voluto dall’assessora regionale alla transizione ecologica e trasformazione digitale, Roberta Lombardi, che creerà oltre 3mila nuovi posti di lavoro

Civitavecchia, insieme ad altri 15 comuni, era stata inoltre inserita all’interno del piano straordinario per l’Etruria Meridionale, un sistema integrato di sviluppo del territorio in grado di coniugare il patrimonio archeologico, storico, artistico, culturale e ambientale con le opportunità di crescita economica e occupazionale. Già all’interno di questo piano, è previsto il potenziamento della rete viaria di collegamento tra il porto di Civitavecchia e l’aeroporto internazionale di Roma- Fiumicino “Leonardo da Vinci” con i comuni dell’Etruria meridionale.

Posti di lavoro

Non ci sono solo i 3mila potenziali nuovi posti di lavoro, di cui “solo§” 1200 per la produzione e 601 per l’installazione dei nuovi impianti. Ci sono quelli che si genereranno da tutto l’indotto che porteranno queste infrastrutture energetiche. ““Un intervento strategico, e allo stesso tempo simbolico – spiega, in una nota, Roberta Lombardi – in quanto rende giustizia ad un territorio che ha pagato a caro prezzo l’impatto su ambiente, salute ed economie locali di 80 anni di servitù energetica. È la nostra risposta per ridisegnare il futuro di un territorio, basato su sostenibilità e innovazione, che può fare da apripista alla riconversione energetica e produttiva di tutto il Lazio”. Una regione che sta cercando una vera svolta green, grazie anche alla promozione sul territorio delle comunità energetiche.

Sul fronte del turismo, si svuole superare l’attuale vocazione prettamente crocieristica, “proiettando il porto – riprende la Lombardi - verso una pianificazione basata su un’offerta più ampia delle attrattive del territorio, che oltre al collegamento con Roma, includa le altre bellezze regionali, dal viterbese ai laghi centrali fino al litorale laziale”.

Per quanto riguarda invece la parte dei nuovi poli produttivi e innovativi, è stato analizzato e definito il ruolo della città nell’ambito industriale e d’innovazione dell’economia del mare, a partire dal progetto del porto verde. “Per realizzare tutto ciò, come Regione Lazio abbiamo già approvato una serie di provvedimenti propedeutici alla realizzazione di questo piano, come ad esempio la zona di interesse strategico per il settore energia al largo di Civitavecchia, nell’ambito della definizione dei piani di gestione dello spazio marittimo, andando così a ritagliare il perimetro in cui dovrà essere collocato il parco eolico, e la zona logistica semplificata, per una programmazione d’insieme sotto il profilo infrastrutturale e trasportistico in grado – conclude la Lombardi - di creare una forte interconnessione tra i porti e i comuni interni del territorio”.