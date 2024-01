Gualtieri spinge la tramvia Togliatti: "Progetto strategico per la città"

Roma attende la realizzazione di uno dei grandi progetti per migliorare la mobilità cittadina. È stato aggiudicato l'appalto per la realizzazione della tranvia Togliatti, finanziata attraverso i fondi del Pnrr (piano nazionale di ripresa e resilienza).

La tramvia Togliatti

Un investimento da 93 milioni di euro per progettare e costruire la linea che partirà da Ponte Mammolo (linea B) fino ad arrivare a Subaugusta (linea A). Un tracciato di 8 km, per un totale di 19 fermate, che passerà per il nodo di Centocelle (linea C), toccando anche la fermata Togliatti della linea ferroviaria FL2.

Il sindaco: "Progetto strategico"

“Questo progetto infrastrutturale riveste un'importanza strategica per la nostra città, in quanto costituisce un sistema fondamentale di connessione tra la rete tranviaria, la rete metropolitana e ferroviaria” ha commentato il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri che con la sua giunta punta alla “cura del ferro”. Una volta finalizzata l’assegnazione dell’opera, sarà presentato il progetto definitivo, propedeutico all'inizio dei lavori che, secondo il cronoprogramma, partiranno a giugno. “Il cantiere - ha specificato il sindaco - si concluderà entro marzo 2026, con un periodo di pre-esercizio fino a giugno. Subito dopo collaudo e test, la linea sarà operativa. L'aggiudicazione di questa gara - ha sottolineato Gualtieri - rappresenta un passo importante per potenziare il sistema di trasporto pubblico della Capitale, puntando su intermodalità, maggiore efficienza e sostenibilità”.