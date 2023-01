Come sarà la nuova tramvia Togliatti [VIDEO]

Un'opera considerata di importanza strategica, un ingranaggio fondamentale della “rivoluzione del ferro” con cui la giunta Gualtieri punta a potenziare la viabilità cittadina entro il 2030: la tramvia Togliatti è stata svelata nel dettaglio ai romani martedì sera, nel corso di un un incontro pubblico organizzato a Villa De Sanctis cui hanno partecipato il presidente del Municipio V, Mauro Caliste, e l’assessore comunale alla Mobilità, Eugenio Patanè.

Il percorso e la frequenza della tramvia Togliatti

La tramvia Togliatti è una delle undici linee tram che il Campidoglio punta a realizzare entro il 2030, un collegamento che intercetta e attraversa i territori di IV, V e VII Municipio. L'opera partirà da Ponte Mammolo (linea B), passerà per il nodo di Centocelle (linea C) e arriverà a Subaugusta (linea A), e il tracciato, lungo 8 km, passerà anche per la fermata Togliatti della linea ferroviaria FL2, per un totale di 19 fermate in aggiunta ai due capolinea.

La frequenza in orario di punta sarà di circa 4 minuti, e il tram sarà in grado di portare da un capo all’altro della linea 3.500 passeggeri per direzione, 2400 nella tratta più carica in direzione Cinecittà. Il servizio sarà operato da vetture bidirezionali lunghe tra i 28 e i 32 metri e possibilità di ricarica elettrica delle batterie nelle tratte con rete aerea e ai capolinea.

“La nuova tranvia è un’infrastruttura strategica per il quadrante sud-est della città sia perché unisce i capolinea Subaugusta-Ponte Mammolo, sia per il sistema di connessione con le Metro A, B e C e con la ferrovia urbana FL2 - ha detto l’assessore Patanè - È di fondamentale importanza perché è il primo tracciato tangenziale e rappresenta il primo stralcio di una tratta ben più lunga che sarà implementata dal tram che da Subaugusta arriverà fino all’Ardeatina e poi a Marconi per ricongiungersi con il tram 8".

Tramvia Togliatti: inizio e fine lavori

Roma Servizi per la Mobilità, la partecipata dal Comune, sta lavorando al progetto di fattibilità tecnico economica dell’opera, che prevede un investimento di 184 milioni cofinanziati dal Pnnr. La gara per l’appalto integrato sarà indetta entro settembre 2023 e aggiudicata entro la fine dell’anno, e i lavori dovrebbero partire a ottobre 2024 per durare circa 600 giorni. Salvo intoppi o contrattempi, dunque, la tramvia Togliatti dovrebbe essere terminata entro la fine del 2026.

"Il tram Togliatti - ha detto il responsabile della direzione Ingegneria di Roma Servizi per la Mobilità, Alessandro Fuschiotto - fa parte di una nuova rete di trasporto pubblico concepita per aumentare gli spostamenti sostenibili e in continuità con altri due tracciati su cui l'azienda sta chiudendo i progetti di fattibilità: Tiburtina, a Nord, e Parco dell'Appia fino a viale Marconi, a Sud. Sono inoltre in fase conclusiva le ulteriori progettazioni per altre 5 linee di tram (viale Barletta-viale Angelico-piazzale Clodio; viale Angelico-ponte della Musica-Auditorium parco della Musica; piazza Mancini-via Flaminia-corso Francia- stazione Vigna Clara; Anagnina-Tor Vergata-Torre Angela; Giardinetti-Tor Vergata). Complessivamente sono 11 i nuovi tratti tranviari in fase di progettazione che permetteranno, una volta realizzati, di portare a 101,2 i chilometri di rete a disposizione”.