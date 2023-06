Tramvia Termini Vaticano Aurelio, pubblicata la gara: prima tratta pronta per il Giubileo

Serve a collegare il centro e la stazione Termini con San Pietro e successivamente anche con il quadrante occidentale della città. E’ questa la funzione che deve assolvere la tramvia Termini-Vaticano-Aurelio. Un’opera molto attesa per migliorare il trasporto pubblico cittadino. La novità è che, per quest’infrastruttura, è ora stata indetta la gara.

“Invitalia ha pubblicato il bando per la realizzazione della tranvia Termini-Vaticano-Aurelio: dopo 28 anni dall’ultima gara, quella relativa al Tram 8, Roma lancia un avviso pubblico per l’esecuzione di una nuova infrastruttura di mobilità. Le offerte potranno pervenire entro il 6 luglio” ha spiegato l’assessore alla mobilità Eugenio Patanè.

Un passo in avanti per la realizzazione della TVA

Al termine dei primi 12 mesi di mandato, nel “Rapporto alla città”, il sindaco aveva annunciato che la gara sarebbe stata bandita per l’inizio dell’anno. Con qualche mese di ritardo rispetto a quella previsione, questo primo obiettivo è stato raggiunto. “Con la pubblicazione del bando di gara – ha sottolineato Patanè – compiamo un significativo passo in avanti nell’iter che porterà Roma a dotarsi di un’infrastruttura di trasporto fondamentale per collegare il centro della città alla periferia ovest. La prima tratta, Termini-Argentina, sarà completata entro il Giubileo”.

Una linea che aiuta la riqualificazione

L’idea di realizzare un tram con un percorso simile a quello previsto dalla TVA risale agli anni Novanta. Il progetto ha subito delle modifiche rispetto all’originale impostazione ed è così entrato a far parte del Piano urbano della mobilità sostenibile, approvato dall’attuale amministrazione. Per realizzare il primo tratto tramviario, ad inizio 2023 il dipartimento mobilità aveva affidato alla facoltà di architettura della Sapienza uno studio. Era finalizzato a valorizzare la tratta compresa tra piazza della Repubblica e ponte Vittorio. Deve passare anche su via Nazionale, una strada che il Campidoglio ha intenzione di rilanciare e, per farlo, punta anche sull’afflusso di turisti e cittadini garantiti dal passaggio della futura linea tramviaria.

Il percorso e la frequenza della TVA

“Il percorso della tramvia – ha ricordato Patanè – sarà lungo 8.319 metri e diviso in due tratte: da Termini a piazza Giureconsulti e da ponte Vittorio Emanuele II a piazza Risorgimento. Le 22 vetture previste in dotazione consentiranno di trasportare 90mila passeggeri al giorno, con una frequenza di passaggio, nelle ore di punta, di 3 minuti”. Una frequenza da far invidia alle linee metropolitane di Roma e che, pertanto, alimenta molte aspettative sulla realizzazione di questo tram.