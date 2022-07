Si accelera sul tram della Togliatti: il progetto non passerà dalla valutazione d'impatto ambientale

La tramvia Togliatti, per essere realizzata, non avrà bisogno di passare dalla procedura di Via (Valutazione di impatto ambientale). Il che significa che per avviare il cantiere si potranno risparmiare fino 6 mesi di tempo.

Lo ha stabilito la Regione Lazio per tre delle quattro linee tramviarie che la giunta Gualtieri punta a realizzare entro il Giubileo, la Termine Vaticano-Aurelio, Verano-Tiburtina e la tramvia sulla Palmiro Togliatti, appunto. "Accogliamo con grande favore le determinazioni della direzione Ambiente della Regione grazie alle quali potremo ridurre fino a sei mesi i tempi per la realizzazione di infrastrutture fondamentali per la città di Roma, soprattutto in vista del Giubileo" ha commentato l'assessore alla Mobilità Eugenio Patanè.

I dettagli dell'opera

Un'opera di importanza strategica per l'intero quadrante di VII, V e IV municipio, i tre territori intercettati. Consentirà infatti di scambiare con le metro A, B e C, con il tram Termini -Giardinetti -Tor Vergata, con quello della Prenestina e con la FL2.

Lunga otto chilometri, la linea si andra a sviluppare su 19 fermate che si sommano ai due capolinea, di Ponte Mammolo e di Piazza Cinecittà. Ha la capacità di accogliere 220-240 passeggeri e la possibilità di trasportarne fino a 9750 passeggeri al giorno. L'opera era stata inserita già dalla giunta Raggi nel Piano urbano della mobilità sostenibile (Pums).