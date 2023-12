Tramvia Tva, la civica Gualtieri contro tutti. E la maggioranza si spacca

La discussione del 7 dicembre in aula Giulio Cesare sulla tramvia Termini Vaticano Aurelio e su quella della Palmiro Togliatti potrebbe lasciare strascichi. Alcuni, secondo quanto raccolto da RomaToday, minimizzano. Altri fanno capire che lo scontro c'è stato e c'è tuttora. Sta di fatto che le sei ore di dibattito (il doppio del tempo messo a calendario) hanno evidenziato che la maggioranza di centrosinistra in Campidoglio sulle opere trasportistiche su ferro va a due velocità differenti.

La lunga discussione sulla tramvia del centro

Per partorire l'atto che dà mandato al sindaco Roberto Gualtieri e all'assessore a trasporti e mobilità Eugenio Patané di proseguire senza troppi indugi sulla realizzazione delle due opere, si è dovuti passare per una lunga e faticosa discussione. Incontri e scontri che hanno visto la maggioranza dividersi, facendo emergere una posizione mai nascosta, come quella del gruppo consiliare della Civica Gualtieri. Il gruppo creato dall'assessore al turismo e allo sport, Alessandro Onorato.

La civica Gualtieri sostiene le perplessità dei commercianti

Il capogruppo, Giorgio Trabucco, ha ribadito l'importanza di tenere conto delle perplessità di chi ha espresso contrarietà rispetto alla realizzazione della tramvia. Commercianti (soprattutto) e residenti, spaventati dai rumori, dalle vibrazioni, dai problemi che verranno causati dalla cantierizzazione. La Tva, che unirebbe la stazione Termini al Vaticano e al quartiere Aurelio, avrebbe dovuto diventare realtà per il Giubileo 2025, invece sarà un discorso postumo. Ma la fretta c'è: è finanziata in parte con fondi Pnrr e quelli, si sa, richiedono il rispetto ferreo di scadenze ben precise. La Civica, che non raramente si trova a scontrarsi su vari temi con altre forze di maggioranza, ha chiesto delle modifiche all'atto, con alcuni ordini del giorno alla fine inseriti nel dispositivo. Uno su tutti, il passaggio che mette nero su bianco la necessità di tenere in considerazione "problemi e sfide complesse" che richiedono "di essere adeguatamente risolti".

"Non siamo contrari, ma le criticità vanno analizzate"

"Noi però non siamo contrari ai tram - tiene a sottolineare Trabucco a RomaToday - non lo siamo mai stati. E riteniamo che investire sulla tramvia Togliatti, per dirne una, sia una scelta saggia. Quello che abbiamo fatto è manifestare dubbi su scelte tecniche, banalmente una di queste è la curva che il tram dovrà fare su via IV Novembre. Bisogna parlarne. E aspettiamo delle rassicurazioni, in un senso o nell'altro". Qualcuno della maggioranza, durante l'acceso dibattito interno, ha fatto qualche battuta un po' più colorita nei confronti del gruppo dei civici, accusandoli di aver fatto propria una battaglia anti-tram che da mesi viene portata avanti da una parte della stampa romana, soprattutto quella che fa capo al costruttore plenipotenziario Francesco Gaetano Caltagirone. Battute (o accuse) che però non sembrano aver toccato particolarmente i diretti interessati. Ai quali sta a cuore dare voce ai critici, tutto qui: "Non si può trattare chi la pensa diversamente come un talebano o come un matto - prosegue Trabucco -. Ci sono questioni temporali da valutare: come si fa a mettere a cantiere un'opera adesso, sapendo che non verrà completata entro il 2025 e nemmeno entro giugno 2026, cioè la scadenza per completare le opere finanziate con fondi europei?".

Anche il M5S appoggia l'opera

Alla fine la soluzione Gualtieri e Patané l'avrebbero pure trovata: chiedere al Governo di usare per la tramvia del centro solo fondi ministeriali. In questo modo l'amministrazione non avrebbe il fiato sul collo della comunità europea. E nel frattempo, però, l'obiettivo è quello in ogni caso di velocizzare i tempi, tirando dritto con l'affidamento della gara e la "posa" della prima pietra. "Io sono soddisfatto del risultato - commenta invece Alessandro Luparelli, capogruppo di Sinistra Civica Ecologista - perché l'atto ribadisce la volontà di proseguire senza indugi. Abbiamo anche inserito un ordine del giorno del M5S, che condivide questa volontà. Alla fine anche se la Civica ha espresso perplessità, ha votato l'atto e la loro linea un po' più rigida non è passata".

Spaccatura in maggioranza: possibili strascichi?

C'è chi assicura che la spaccatura del fonte sulle sorti della tramvia Termini Vaticano Aurelio non avrà ripercussioni. Eppure, la sensazione è che nel gruppo capitanato da Trabucco, che in consiglio conta ben cinque elementi e a Palazzo Senatorio può far leva su un assessore di peso (e molto apprezzato) come Alessandro Onorato, più di un fastidio ci sia, anche a distanza di giorni. Non un senso di isolamento, ma una volontà ferrea di ribadire il proprio peso, l'importanza negli equilibri interni alla maggioranza. Poco più di un anno fa furono loro a spingere sul Sindaco affinché si discutesse più approfonditamente la direttiva sulla residenza agli occupanti, pressioni che comportarono un intervento in prima persona di Gualtieri. Se con il primo cittadino il confronto sulla tramvia viene definito "franco", non sembra si possa dire lo stesso con altri esponenti della coalizione.