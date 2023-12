Termini Vaticano Aurelio: l’Anac ha dato il via libera alla realizzazione della tramvia

L’aggiudicazione della linea TVA alla De Santis Costruzioni-Systra Sotecni è regolare. L’autorità nazionale anticorruzione ha rilasciato il proprio via libera. Un provvedimento atteso, com’era stato spiegato negli ultimi giorni, per i dubbi sollevati sull’attribuzione dei punteggi e sul rispetto della clausola sui procedimenti penali.

L'ok all'aggiudicazione dell'opera

A comunicare la notizia è stato l’assessore ai trasporti Eugenio Patané, durante una seduta della commissione PNRR dedicata all’opera. “Non c’è alcun rinvio dell’opera ed è appena arrivata la comunicazione dell’Anac che sostanzialmente dà il via libera all’aggiudicazione. Appena arriverà l'aggiudicazione definitiva, attesa ad ore, proseguiremo con le attività già previste, quindi la stipula del contratto, il progetto definitivo, la conferenza dei servizi decisoria e il progetto esecutivo”.

La linea che deve unire Termini all’Aurelio, passando per la città del Vaticano, si farà. I dubbi sollevati da esponenti del Campidoglio, anche all’interno della stessa maggioranza, non trovano sponde da parte dell’Anac. Caso chiuso? Le insidie sono sempre dietro l’angolo quando si parla di realizzare una costosa opera che passa per le strade del centro capitolino. “Se tutto va come deve andare ci sono tempi per iniziare – ha precisato Patané – Se, invece, troveremo ostacoli sul percorso è evidente che così non sarà ma grazie alla rimodulazione dei fondi avremo tutto il tempo per realizzare l'opera”.

La scadenza del PNRR

Il tema della rimodulazione dei fondi si lega ad un altro intervento che dovrebbe essere finanziato con le risorse del PNRR: la tramvia della Palmiro Togliatti. La tempistica da rispettare per godere dei finanziamenti europei è stringente: le opere vanno collaudate entro giugno 2026. Per la TVA però questa data rappresenta un problema perché “mentre per la Togliatti i lavori possono continuare durante la fase giubilare – ha ricordato Patanè in commissione – è evidente che per la TVA, dall’8 dicembre del 2024 all’anno successivo, non possono proseguire”.

L’idea del Campidoglio è quindi di chiedere di allocare le risorse PNRR destinate alla tramvia del centro, a favore di quella che passerà per la Togliatti. Quest’ultima beneficia anche di fondi ministeriali che, a quel punto, verrebbero girati alla TVA. Verrebbe in tal modo aggirata la scadenza del giugno 2026, consentendo alla Termini Vaticano Aurelio di essere realizzata oltre quella data.Perché la rimodulazione del finanziamento possa avvenire, è però necessario arrivare anche all'aggiudicazione dei lavori per il tram sulla Palmiro Togliatti. Su questo fronte bisogna ancora pazientare anche se, l'auspicio del campidoglio, è che possa arrivare “entro il prossimo 31 dicembre” visto che la gara è stata pubblicata lo scorso ottobre.

Il confronto pubblico per convincere gli scettici

Ottenuto il via libera dell’Anac, si tratta ora di convincere anche i romani più scettici della bontà della TVA. Al riguardo “Sono previsti 4-5 incontri con la cittadinanza e spero si possa partire dalla prossima settimana e finire a gennaio” ha dichiarato l’assessore “Questo per migliorare il progetto e risolvere le criticità prima del progetto definitivo”. Il titolare della delega ai trasporti della giunta Gualtieri ha inoltre promesso di approntare un piano della mobilità in cui considerare problemi legati al posizionamento delle fermate, al carico e scarico delle merci, ed alla riqualificazione urbana che dovrà accompagnare la realizzazione dell’opera.