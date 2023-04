Il Campidoglio accelera sulla tranvia che collegherà Tiburtina a Ponte Mammolo

La “cura del ferro” della giunta Gualtieri per il sistema di trasporto pubblico cittadino fa un ulteriore passo avanti verso la creazione di una delle quattro tranvie che l’amministrazione è decisa a inaugurare tra il 2025 e il 2026. Si è infatti conclusa la conferenza dei servizi propedeutica alla realizzazione della tranvia Tiburtina-Ponte Mammolo.

La tratta collegherà la stazione Tiburtina alla stazione della Metro B Ponte Mammolo, con fermate previste lungo la via Tiburtina, all'altezza di via di Portonaccio, via Ottoboni, via Galla Placidia, via Bargellini, via di Pietralata e presso la stazione Metro B di Santa Maria del Soccorso: “La Tiburtina-Ponte Mammolo sarà un’infrastruttura strategica per il quadrante est della città - ha detto l’assessore capitolino alla Mobilità, Eugenio Patanè - anche perché andrà ad intersecarsi con la tratta Ponte Mammolo-Togliatti e con la Verano-Tiburtina, creando un’importante intelaiatura di trasporto pubblico su ferro con le linee tram già esistenti, dirette verso il centro della città”.

A oggi il Campidoglio ha inserito nell’elenco delle opere strategiche per potenziare il trasporto su ferro 4 tranvie da realizzare tra il 2025 e il 2026: la tranvia Termini-Vaticano-Aurelio, per cui a febbraio è stato approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica redatto da Roma Servizi per la Mobilità, la Termini-Giardinetti-Tor Vergata, la tranvia Togliatti e la Tiburtina-Verano. A queste se ne aggiungono altre 7 da realizzare entro il 2030, come confermato da Patanè: la Togliatti-Ardeatina, la Marconi, la piazza Mancini-Vigna Clara, la Tiburtina-Ponte Mammolo, appunto, l’Anagnina-Tor Vergata, la Barletta-Clodio e il tram della Musica.