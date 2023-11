Rinnovo delle rete tranviaria, spuntano binari ammalorati e traverse marce

Quando è stato fissato l’obiettivo di avere 11 nuove linee di tram, probabilmente, non si era tenuto conto delle condizioni nelle quali versano quelle esistenti. Lo sta scoprendo, settimana dopo settimana, l’assessore alla mobilità di Roma Eugenio Patanè. Tra la condizione delle rotaie della metro A fino ad arrivare alle stazioni elettriche di alimentazione dei tram passando per i binari di superficie: la situazione infrastrutturale del trasporto pubblico romano sembra essere ridotta ai minimi termini.

Binari morti

Una prima avvisaglia che ammodernare il trasporto su ferro non sarebbe stato facile c’era stata con i lavori sulla metro A iniziati a luglio 2022. Le traversine erano, infatti, completamente marce e avrebbero dovuto essere sostituite già diverso tempo prima. Storia simile sta accadendo con i tram. In questo caso le traversine di legno non sono visibili, perché vengono messe sotto l’asfalto. Questo, però, non vuol dire che siano meno rovinate rispetto alle “colleghe” delle metro.

La replica alla Raggi

Non solo il sindaco di Roma Roberto Gualtieri. Anche l’assessore alla mobilità Eugenio Patanè, seppur senza nominarla direttamente, ha voluto replicare all’ex sindaca Virginia Raggi, protagonista di una recente intervista a RomaToday nella quale aveva accusato l’attuale amministrazione non aver migliorato la città.

Patanè ha “utilizzato” i recenti lavori avviati per la nuova tranvia Togliatti, che verrà terminata nel 2026. Rivendicando, in un post Facebook, i tanti cantieri aperti e il “lavoro strutturale che rimarrà alla città per i prossimi decenni, quello che avremmo voluto che qualcuno facesse prima di noi”, l’assessore ha mostrato delle immagini dei binari della Togliatti. “Dal momento che c'è gente che parla rivendicando presunti risultati, al di là delle parole, parlano i fatti e le foto li raccontano – ha scritto Patanè - La prima che vi mostro immortala lo stato delle traverse di legno che abbiamo sostituito sui binari di Via Togliatti: uno stato pietoso, completamente fradicie, storte, consunte dai decenni”. Nella secondo foto, invece, Patanè ha mostrato come si stanno svolgendo i lavori di sostituzione:

Il piano tram per Roma

La “cura del ferro” è uno dei capisaldi del programma dell’attuale giunta. In particolare il potenziamento dei tram, seppur osteggiato da alcune realtà, sta prendendo piede, così come richiesto anche molte associazioni ambientaliste. Da quello che dovrà correre lungo tutta via Togliatti da Ponte Mammolo a Cinecittà a quello della Tiburtina tra Verano e Stazione fino quello della Casilina fino a Tor Vergata e la linea TVA (Termini-Vaticano-Aurelio): il tram, per molti, rappresenta una vera alternativa all’autobomile. La Capitale, come ricordava anche Legambiente, è dotata di una rete di 36 chilometri di impianti tranviari nei quali sono in esercizio più linee per un totale di esercizio di 50,8 chilometri, con vari tratti in comune a più linee. Troppo poco per una città delle dimensioni di Roma.

Lavori sulle vie tranviarie

Patanè ha ricordato come si sia intervenuti su molte vie tranviarie per sostituire l'armamento. L’assessore ha citato i 9 km sostituiti del tram 8 e su altre linee cittadine: “un lavoro davvero gigantesco che non può essere fatto su tutte le linee contemporaneamente non solo per ragioni di servizio ma anche di capacità operativa”. I cantieri, quindi, continueranno fino a ottobre 2024 e interesseranno “tutte le linee secondo un cronoprogramma di cui informeremo nelle prossime settimane”. Una cosa, per ora, è certa: questa estate non ci saranno tram in giro per Roma. Chiuderà, infatti, il deposito di Porta Maggiore che dovrà essere riqualificato "per ospitare i nuovi tram (più lunghi e pesanti)”. E per evitare brutte sorprese come quella del tram 8, fermatosi non appena ripartito per un problema elettrico, Patanè ha ricordato che “in parallelo alla sostituzione dell'armamento, il cronoprogramma comprende la sostituzione delle sottostazioni elettriche, dei cavi, delle linee aeree e poi nel 2025 l'introduzione dei nuovi convogli”.