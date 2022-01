Meno tempo per realizzarla e più utile al territorio: ecco perché la tramvia tra il centro e Cornelia va costruita subito

Una linea tranviaria collega l’Aurelio con il centro storico. L’altra invece è parte di un progetto più ampio, finalizzato a congiungere Termini sia con Cornelia sia, passando per piazza Venezia, con piazza del Risorgimento. Si tratta di due progetti che il comune ha previsto di realizzare per migliorare il trasporto pubblico cittadino.

I vantaggi del tram Cornelia- Largo Tassoni

Il costo delle due tratte tramviarie è lo stesso ma dall’Aurelio è stata avanzata la richiesta di dare precedenza alla prima linea, quella destinata a collegare Cornelia con la zona del centro e più precisamente con Largo Tassoni. Motivo? Si impiega meno tempo a realizzarla e può migliorare, in maniera significativa, gli spostamenti del popoloso quadrante situato tra Boccea, Aurelio e Battistini.

Una richiesta dell'Aurelio

La richiesta arriva direttamente dal municipio XIII, quello che beneficerebbe maggiormente di questo intervento. L’operazione infatti, ha spiegato Claudia Finelli, consigliera municipale della lista Calenda e assessora ombra ai trasporti, avrebbe “un impatto enorme sul traffico locale” perché riuscirebbe a “garantire l’accesso dal terminal Cornelia, dove si attestano le linee regionali Cotral, alla stazione Aurelia, della linea Roma-Civitavecchia”.

Il progetto del TVA

L’intervento però non è in cima alla lista di quelli che il Campidoglio vuole realizzare. Sul piano temporale l’amministrazione punta ad aprire i cantieri prima su un' altra opera, quella del tram Termini Vaticano Aurelio. Una linea lunga oltre 8 km divisa in due tratte. Una va da Termini a piazza Giureconsulti, dunque a Cornelia. L’altra parte della linea invece devia verso Prati perché, una volta traguardato il Tevere attraverso il ponte Vittorio Emanuele II, si dirige verso piazza del Risorgimento. Un’infrastruttura che “prevede di trasportare 90mila passeggeri al giorno, con una frequenza di passaggio, nelle ore di punta, di 3 minuti” si legge sul sito di Roma Mobilità.

A parità di costo

Prima della TVA però, e questa è la proposta destinata ad essere valutata dall’aula Giulio Cesare, il municipio XIII chiede venga realizzata l’altra linea tranviaria, quella che collega sempre piazza dei Giureconsulti (Cornelia), con passaggio per piazza Pio XI, con il centro cittadino. Un intervento che, ha spiegato il consigliere capitolino Francesco Carpano (lista Calenda), non modifica il piano economico finanziario e non comporta maggiori oneri perché “la spesa prevista per le due opere è perfettamente equivalente” visto che ciascuna delle due si attesta ad una somma vicina ai 70 milioni.

In tempo per il Giubileo

Qual è il vantaggio? In realtà, secondo i proponenti, il guadagno è duplice. Si garantisce, come accennato, un miglior servizio trasportistico per la zona dell’Aurelio, dal cui municipio è partita la richiesta. E poi ha un vantaggio i termini di fattibilità. Perché per la TVA il tempo dir realizzazione previsto oscilla “tra i 7 ed i 10 anni” ha spiegato Carpano. Mentre per la tratta Cornelia Largo Tassonin” “l’orizzonte temporale di realizzazione previsto può essere compreso tra i 3-5 anni”. In tempo quindi per il Giubileo.