In arrivo a Roma 121 nuovi tram

Roma Capitale ha dato mandato ad Atac di procedere con l'acquisto di 121 nuovi tram per la rete di Roma. Ad annunciarlo è Eugenio Patanè, assessore capitolino alla Mobilità, che ha spiegato che per l'acquisto del primo lotto - 40 convogli - è stata disposta in favore di Atac la somma di quasi 159 milioni, previsti dalla convenzione sottoscritta con il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili lo scorso 10 agosto 2022”.

“È una svolta storica - ha detto Patanè - perchè dopo 20 anni l’amministrazione investe per acquistare nuovi tram che andranno a sostituire i vecchi ‘Stanga’ che hanno ormai quasi 70 anni di vita. Alcuni di questi saranno completamente recuperati per servire la linea dell’Archeotram che vogliamo realizzare in tempo per il Giubileo”.

Sette nuove linee tram entro il 2030

La "rivoluzione del ferro" della giunta Gualtieri, d'altronde, si basa sulla riqualificazione della rete tramviaria esistente e il suo ampliamento, con la realizzazione di 7 nuove linee entro il 2030. I binari saranno installati in centro e in periferia sulle direttrici via Barletta-viale Angelico-piazzale Clodio; viale Angelico-ponte della Musica- Parco della Musica; stazione Tiburtina-Ponte Mammolo; piazza Mancini-corso Francia-stazione Vigna Clara; Anagnina-Tor Vergata-Torre Angela; Giardinetti-Tor Vergata; Marconi-Appia Antica-Subaugusta.

Il piano prevede l'acquisto a stretto giro di 90 nuovi tram, 50 dei quali andranno a sostituire quelli più vecchi, e di altri 80 mezzi bimodali da utilizzare per le tranvie in corso di progettazione e finanziate.

Il Campidoglio a caccia di depositi per i tram

All'acquisto dei nuovi mezzi si aggiungono poi gli investimenti necessari a individuare i depositi da destinare ai nuovi mezzi, finalizzati alla riacquisizione di immobili da convertire. Tra questi spicca l’ex rimessa San Paolo, l’area di via Severini e l’area di Garbatella (via Libetta-via degli Argonauti), con l’individuazione di altri immobili che consentano di avere rimesse in ogni quadrante della città. Nel mirino del Campidoglio ci sarebbe a oggi, per la parte ovest, l’area di proprietà di Ferrovie dello Stato che sorge tra circonvallazione Gianicolense e via Majorana, al servizio del tram 8, attualmente ancora fermo per la risistemazione dei binari e considerata una linea di trasporto fondamentale per collegare appunto il quadrante ovest a piazza Venezia e al centro città.

Sono inoltre previste opere di riqualificazione di strutture già esistenti, con la completa ristrutturazione del deposito di Centocelle, sia per quanto riguarda l’armamento sia per ciò che riguarda gli edifici funzionali alle attività da effettuare al suo interno. Il deposito di Porta Maggiore al Prenestino, l’unico tranviario esistente a oggi in città, sarà a sua volta ristrutturato per ospitare i tram della nuova linea Termini-Vaticano-Aurelio, oltre a quelli delle linee esistenti, la 5 la 14 e la 19.