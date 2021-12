Tram 2, dopo Natale nuovi interventi contro i rumori. La Lega: "Lavori finiti troppo presto"

Sabato 18 dicembre è finalmente ripartito il servizio del tram 2, dopo oltre un anno di lavori resi necessari dal raggiungimento di fine vita dei binari e soprattutto della mancata programmazione delle manutenzioni. Un ritorno alla normalità anticipato di tre mesi rispetto alle previsioni fatte dalla precedente amministrazione.

Nuovi interventi dopo Natale

Nonostante ciò, però, molti cittadini hanno già manifestato disagi legati a vibrazioni e stidio dei convogli sui binari, soprattutto in curva. Osservazioni avanzate ad Atac anche durante la mattinata del 18 dicembre, durante "l'inaugurazione" della linea. Dall'assessorato alla Mobilità di Roma Capitale, però, fanno sapere che lungo tutta la linea e in particolare a viale Pinturicchio sono attivi sistemi di lubrificazione dei binari e che si stanno facendo approfondimenti tecnici per verificare lo stridio. In via Masaccio andrà sicuramente sostituito un componente della tratta e su impulso dell'assessore Patanè, Atac si è già attivata per la risoluzione dei problemi. Nelle intenzioni del Campidoglio, subito dopo Natale verrà inviata una squadra per operare sul tracciato.

La Lega: "Lavori finiti troppo presto"

Francesco De Salazar, capogruppo della Lega del Municipio II, resta scettico. "Il cronoprogramma Atac prevedeva lavori fino alla fine di febbraio - dichiara l'esponente del partito di Salvini - con l'installazione di nuove rotaie lungo tutta la tratta, la realizzazione di nuovi impianti anti-stridio e sistemi antivibranti utili a garantire tanto la ripresa in sicurezza del servizio quanto la tutela di chi risiede negli edifici a ridosso della tramvia. Purtroppo a parte il tratto finale di viale Tiziano, viale Pinturucchio, piazza Mancini, via Poletti e via Masaccio il resto della linea non è stato oggetto di intervento".