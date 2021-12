I tram 2, 3 e 19 tornano operativi

Segnali di ritorno alla normalità. Roma ritrova l'operatività, quasi normale, di tre linee tram da mesi andata perduta. Parliamo del 2, del 3 e del 19 tornati oggi in servizio dopo periodi di stop o dimezzamenti forzati.

l tram 2

Promessa mantenuta per quel che riguarda il tram 2. Durante la presentazione delle linee programmatiche Roberto Gualtieri aveva annunciato che entro il 18 dicembre il tram sarebbe tornato a scorrere su e giù per il Flaminio. E così è stato. La linea 2 collega piazzale Flaminio/piazza del Popolo a piazza Mancini percorrendo via Flaminia/viale Tiziano, viale Pinturicchio e via Masaccio connettendo gli importanti nodi di scambio di Flaminio e Mancini e i poli culturali dell'Auditorium e del Maxxi. In alcune fasce orarie del mattino e della sera, la linea 2 tornerà ad effettuare anche le corse prolungate Porta Maggiore-piazza Mancini e viceversa.

Per un anno, a causa del raggiungimento di fine vita dei binari e soprattutto della mancata programmazione delle manutenzioni, il tram era scomparso. L'avvio dei lavori risale ad agosto ed oggi il ritorno alla normalità.

Linee 3 e 19

Un binario rotto al Verano la sera di Halloween aveva invece costretto gli utenti delle linee 3 e 19 ad interrompere il servizio a Porta Maggiore. Settimane di calvario, poi a fine novembre l'avvio dei lavori, conclusi in anticipo. Viene rcosì ipristinata sull'intero percorso la linea tram 19 che collega Centocelle a piazza Risorgimento. Viene invece riprogrammata la linea tram 3: la circolazione tramviaria sarà attiva tra Porta Maggiore e Valle Giulia. La tratta tra la stazione di Trastevere e Porta Maggiore sarà attiva con bus. I bus effettuano le stesse fermate tram con alcune eccezioni. A Porta Maggiore, il capolinea è al centro della piazza. Direzione Trastevere, i bus fermano in via Celio Vibenna e via di San Gregorio anziché in viale del Parco del Celio; in viale Aventino e in viale Trastevere transitano nella corsia laterale anziché in quella tramviaria. Direzione Porta Maggiore, in viale Trastevere transitano nella corsia laterale anziché in quella tramviaria.