Il traffico di Roma agita Gualtieri: più vigili e tolleranza zero per la doppia fila

Il ritorno dei romani dalla pausa estiva si è trasformato in un incubo. Chi abitualmente si muove in auto ed è costretto ad attraversare le strade del centro, è alle prese con tempi di percorrenza triplicati, maxi ingorghi e anche una scarsa comunicazione. Colpa dei cantieri che stanno interessando la città, molti in vista del Giubileo, altri per l'ordinaria manutenzione stradale. Se poi, come ieri, ci si mettono eventi accidentali come lo spostamento di una lastra su un cantiere Areti, la tempesta perfetta è servita. Roma in questi giorni è una distesa di lamiere che si muovono a passo d'uomo, tra le lamentele dei cittadini.

Il sindaco se l'aspettava, tanto che a fine agosto aveva anche per questo organizzato un sopralluogo al cantiere di piazza Pia, con tanto di stampa al seguito. Non era però questa la misura dei disagi attesi ed anche per questo ieri ha convocato una riunione d'urgenza per provare ad attenuare i disagi dei romani. Al tavolo hanno preso parte l’assessore alla mobilità, Eugenio Patanè e il vice comandante della polizia locale di Roma Capitale, Mario De Sclavis. Da fonti del Campidoglio emerge la richiesta di impiegare più agenti di polizia locale sulle strade. Dito puntato contro la doppia fila verso la quale è stata chiesta tolleranza zero. E ancora: rigoroso rispetto delle regole per le attività di scarico merci, una stretta contro la sosta selvaggia, più rigore e verifiche sugli aventi diritto all’accesso nella Ztl, revisione delle tariffe per le aree di sosta dei bus turistici.

La situazione, si apprende, sarà anche costantemente monitorata attraverso la misurazione dei tempi di percorrenza delle strade in prossimità dei lavori.

Critiche da parte del Codacons: "Ancora una volta dal sindaco Gualtieri sentiamo tante chiacchiere ma vediamo pochi fatti". "Già a luglio avevamo denunciato la massiccia presenza di cantieri in città che creavano seri problemi alla circolazione, una situazione che si è aggravata negli ultimi giorni, quando in diverse zone di Roma sono stati avviati nuovi lavori stradali – spiega il presidente Carlo Rienzi – La conseguenza è che con la ripresa delle attività lavorative e delle scuole, la città torna nel caos, con traffico paralizzato e cittadini imbottigliati in code chilometriche, un problema che può essere risolto solo incentivando l’uso dei mezzi pubblici, sanzionando le auto in divieto e doppia fila e incrementando il numero di vigili urbani in strada".

"Proprio sull’assenza di vigili urbani, oramai introvabili se non dentro gli uffici, abbiamo presentato una istanza d’accesso a Comune e Polizia Municipale, volta a conoscere tutti i turni dei vigili nelle varie zone della città, perché vogliamo capire il numero preciso di agenti che lavorano in strada soprattutto nelle ore di punta, quando cioè la loro presenza dovrebbe essere massiccia e capillare. I cittadini hanno diritto alla massima trasparenza e a conoscere quanti vigili urbani sono dispiegati nella capitale. in tal senso abbiamo deciso di indire un concorso chiedendo ai romani di descrivere in dettaglio la divisa degli agenti della Polizia Municipale, perché siamo convinti che essendo così rari e praticamente introvabili sulle strade, in pochissimi sapranno fornire la risposta esatta", conclude Rienzi.