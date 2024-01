Traffico in tilt all'Ardeatino, il consiglio comunale chiede a Gualtieri di intervenire sulla rotonda del Dazio

L'assemblea capitolina ha approvato una mozione, a prima firma di Francesca Barbato (FdI), che impegna il sindaco Roberto Gualtieri e la sua giunta a mettere mano al più presto al caos che ogni giorno si verifica nel quadrante Ardeatino, in particolare nel quartiere di Fonte Meravigliosa.

Il caos del traffico a Fonte Meravigliosa

Da quando, con una disciplina di traffico firmata il 29 maggio 2023 dal IX Gruppo della Polizia Locale, è stato istituito il senso unico di marcia su via del Casale Zola, a Roma sud, la situazione della viabilità in quel quadrante di città è andata sempre più peggiorando. Il flusso di traffico si è riversato con ancor più veemenza su Fonte Meravigliosa, in particolare in quella che viene considerata la rotonda del Dazio: via di Vigna Murata, via Ardeatina, via Tor Carbone e via della Cecchignola.

Troppi palazzi, poche strade

Un quadrante, quello di Fonte Meravigliosa e Vigna Murata, insieme a Cecchignola, che di mese in mese cresce sempre di più. Numerosi interventi urbanistici porteranno migliaia di nuove famiglie e di conseguenze ancor più macchine che si riverseranno nelle strade. E questa certezza preoccupa chi già vive lì e si ritrova bloccato nel traffico ogni mattina e ogni pomeriggio, data la scarsità di arterie che permettono l'uscita dal quartiere.

Le richieste dei cittadini strozzati dalle auto

Il 29 ottobre un gruppo di residenti, insieme a consigliere e consiglieri municipali dell'VIII e del IX, ha organizzato un flash mob di protesta. Quattro le richieste uscite da quell'iniziativa: modificare il sistema di rotonde insistenti all'incrocio tra via di Vigna Murata, via Ardeatina, via Tor Carbone e via della Cecchignola, realizzare la connessione viaria tra via dei Bersaglieri e via Giovanni Kobler previsto dalle opere di urbanizzazione primaria per la costruzione di 150 alloggi nell'area dell'ex poligono monumentale alla Cecchignola, attuare la risoluzione n.4 del 2022 approvata in IX municipio sulla sicurezza di via di Vigna Murata e realizzare la pista ciclopedonale prevista tra Vigna Murata ed Eur Laurentina. Fondi che ad agosto sono stati stralciati, pari a 1 milione di euro.

Barbato (FdI): "Bisogna intervenire su tutti i fronti"

"La mozione a mia prima firma - commenta a RomaToday Francesca Barbato (FdI) -, condivisa anche dalle maggioranza, richiede urgentemente una rivisitazione della Rotatoria dell' ex Dazio. Ma voglio ribadire con forza che le azioni per il ripristino del doppio senso di via Casale Zola devono andare avanti. In più, e non ultimo, è arrivato il momento di aprire un ragionamento più complessivo sulla viabilità del quadrante Ardeatino, che certamente non può essere risolta solo guardando al Dazio e a Casale Zola".