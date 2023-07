Basta traffico a Cecchignola: il Campidoglio approva gli interventi per la mobilità di Roma Sud

Il quadrante meridionale della città è stato interessato, negli ultimi anni, dall’edificazioni di nuovi quartieri. Le strade però hanno subito poche modifiche e, ora, non sembrano più adatte a supportare i nuovi flussi di traffico.

Tra le strade sempre più transitate c’è anche via del Casale Zola. Viene percorsa da quanti, provenendo dal Castello della Cecchignola, vogliono raggiungere o attraversare il quartiere di Fonte Meravigliosa. Oggi è una via, privata, da qualche mese divenuta a senso unico. Non è detto che resti tale visto che, anche il Campidoglio, ha deciso di accendere i riflettori sulla strada.

Decongestionare il traffico tra l'Ardeatina e la Cecchignola

L’obiettivo del provvedimento portato in aula dai consiglieri capitolini di Sinistra civica ecologista, è di “decongestionare il traffico nel quadrante Ardeatina-Cecchignola” ed anche di “migliorare il collegamento interquartiere”. Finalità che si raggiungono andando a “modificare la viabilità su via del Casale Zola, nel territorio del IX Municipio. Si tratta di una strada privata, che ha assunto un ruolo sempre maggiore nella mobilità interquartiere” hanno spiegato Alessandro Luparelli e Michela Cicculli.

“La sua natura giuridica di strada privata - hanno evidenziato i due consiglieri di Sce - non ha consentito negli anni gli interventi di adeguamento necessari per far fronte all’incremento del traffico e alla percorribilità in sicurezza della strada. L’istituzione della circolazione a senso unico, ha aggravato la situazione con un conseguente peggioramento per la mobilità dell'intero quadrante, con ripercussioni anche sul trasporto pubblico, in particolare per il bus 721”.

Cosa fare? La mozione approvata in Aula Giulio Cesare mira ad istituire un tavolo interistituzionale per migliorare la viabilità di zona, con particolare attenzione alla rotatoria ex Dazio. Inoltre punta ad “acquisire al patrimonio via del Casale Zola, attraverso accordo con la proprietà o esproprio”. Questo passaggio è propedeutico ai lavori necessari per “renderla percorribile in sicurezza in entrambi i sensi di marcia”.

Il progetto dell'isola ecologica

L’area in questione è interessata anche da una proposta che arriva dai cittadini. Nell’ambito del bilancio partecipativo “Roma decide”, era stata chiesta l’attivazione di un’isola ecologica nel quadrante compreso tra Via Tommaso Arcidiacono, via Gradi, via Ferruzzi ed appunto via del Casale Zola. Per realizzare questo progetto che, tra l’altro, mirava all’attivazione di una zona 30, il Comune aveva in due tranche messo a disposizione 975mila euro. Il tavolo richiesto dai consiglieri capitolini, potrebbe servire anche a pianificare una strategia complessiva che possa migliorare la viabilità del quartiere.

Tra gli interventi considerati nella mozione presentata da Lucarelli e Cicculli, figura anche quello di “istituire un collegamento ciclopedonale che consenta di collegare diverse fermate del trasporto pubblico” e, ciliegina sulla torta, “di valutare, nell’ambito del Pums, il prolungamento della metro B sull’asse Ardeatina-Cecchignola”.