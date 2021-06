Torre Maura, i rifiuti invadono la strada e il ristorante resta chiuso: "Mi vergogno ad aprire"

"Mi vergogno, non posso aprire il ristorante con la strada in queste condizioni". Ha la voce rotta, ma è arrabbiata. A parlare è Barbara Grandi, socia della trattoria La Vignarola, locale in via delle Rondini 53, a Torre Maura. Una delle tante strade "colorate" dai sacchetti dei rifiuti che strabordano dai cassonetti Ama strapieni, tanto da invadere i marciapiedi e invadere con odori nauseabondi il quartiere, quello della periferia di Roma est nello specifico.

"Sono giorni che siamo in queste condizioni", racconta a RomaToday Barbara che oggi si è resa protagonista di una protesta mettendo rifiuti in strada, dove passano le macchine, non bloccando però il traffico, ma consentendo il passaggio almeno di una vettura per volta: "Ho lasciato libero uno spazio, altrimenti avrebbero denunciato me e sarebbe stato grottesco. Solamente un signore mi ha aiutato, ma qui nel quartiere siamo stanchi. Le ragazze di un negozio di parrucchiere qui vicino tengono porte e finestre chiuse per non far entrare la puzza".

Lei, invece, ha deciso di non aprire il locale: "Mi vergogno. Voi ci verreste a mangiare con i rifiuti vicino? - ci domanda in maniera retorica - In queste condizioni abbiamo scelto di non mettere neanche la pedana all'esterno. Non si può. Dopo il Covid anche questa". Barbara e La Vignarola sono esasperati anche perché hanno urlato più volte la loro rabbia, ma senza risposta: "Ho chiamato il VI Municipio mi hanno risposto che non è di loro competenza. I vigili li ho chiamati più volte e non sono mai venuti. Oggi almeno si sono fatti vivi i carabinieri che mi hanno consigliato di fare un esposto. Lo farò, chiamerò l'avvocato oggi stesso e sentirò chi vuole partecipare del quartiere".

E quello di Barbara non è il primo locale in queste condizioni. Anzi. Come abbiamo testimoniato riportando le denunce degli esercenti del quartiere di Centocelle, i miasmi della spazzatura lasciata in strada e la vista dei rifiuti, spingono i clienti a non sedersi oppure ad andarsene. Denunce supportate anche dai dati raccolti da RomaToday e forniti da Claudio Pica presidente della Fiepet-Confesercenti di Roma e Lazio che parla di "incassi per i ristoranti ridotti dell'8%. Parliamo di almeno 5 ristoranti colpiti su 10 nel centro storico, quindi 50%, e di 7 su 10 nelle periferie per un 70%".