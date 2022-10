Via libera al progetto per la riqualificazione della Torre di Palidoro

Lavori per circa 650 mila euro per rendere finalmente fruibile la Torre di Palidoro a Fiumicino e per dare il giusto tributo al vice brigadiere dei carabinieri Salvo D’Acquisto. La giunta della Regione Lazio ha approvato il progetto definitivo dei lavori di restyling della torre medievale a nord di Passoscuro, edificio realizzato tra l’VIII ed il IX secolo. In seguito, si procederà con l’avvio del procedimento per autorizzare l’intervento, con l’indizione della conferenza dei servizi decisoria.

La Regione Lazio è proprietaria del sito comprendente la Torre medievale di Palidoro, il piazzale annesso ed il contiguo parco, in cui è stata realizzata una stele in memoria del martirio del vice brigadiere Salvo D’Acquisto. Con deliberazione della giunta regionale, il 18 settembre 2019 era stato approvato un protocollo d’intesa tra la Pisana e l’Arma dei carabinieri per la valorizzazione della torre, da adibire a spazio espositivo in memoria proprio di Salvo D’Acquisto.

I primi interventi nel 2020

La Torre è già stata oggetto di alcuni interventi che hanno interessato principalmente il suo interno, la copertura e l’area limitrofa. Grazie a questi lavori, è stato possibile procedere alla realizzazione del polo museale in memoria del vice brigadiere, inaugurato il 23 settembre 2020, in occasione del 77° anniversario della sua scomparsa.

Le sponsorizzazioni

Ora, a distanza di anni, si rende necessario eseguire nuovi interventi di ristrutturazione della Torre, “finalizzati – si legge nella delibera - al completamento del recupero e al ripristino della piena fruibilità della stessa”, per conservare e recuperare l’edificio, “nonché assicurarne la piena funzionalità”. Nel 2016 la Regione aveva approvato un “Programma di Valorizzazione del patrimonio storico, artistico e culturale regionale” e, in particolare, erano stati identificati una serie di strumenti per la raccolta fondi da destinare ai futuri lavori, tra i quali anche le cosiddette sponsorizzazioni. Dopo aver pubblicato un avviso pubblico, è pervenuta alla Pisana la proposta di sponsorizzazione tecnica da parte dello Studio Baffo srl, che ha presentato uno studio di fattibilità tecnico – economica ed un progetto per il restyling della torre.

Cosa prevede il progetto

Il progetto risulta articolato un due fasi distinte. Nella prima, si procederà con la realizzazione dell’impianto di illuminazione esterno e dell’impianto di riscaldamento a pompa di calore esterna, per un importo totale di 107 mila euro. Nella seconda fase, si interverrà sul recupero dei paramenti esterni della torre e si realizzeranno un camminamento verso il mare ed un impianto di videosorveglianza, per una spesa di 523 mila euro.