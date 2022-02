Addio ai cestini di Raggi, in centro tornano i gettacarte in ghisa

Sono durati poco più di un anno ed è già arrivato il momento di sostituirli. I cestini in ferro, dileggiati dal sarcasmo dei romani perché simili ad urne cinerarie, verranno rimossi dalle strade.

“Non sono funzionali da nessun punto di vista. Perché sono poco capienti e perché non hanno neppure il portacenere” ha spiegato Stefano Marin, l’assessore all’ambiente nel municipio I, quello dove i gettacarte avevano trovato spazio. Ma nelle strade resteranno ancora per poco.

I cestini voluti da Raggi

Acquistati da Ama durante l’amministrazione Raggi, erano stati difesi dalla municipalizzata perché “sobri e minimali”. La stessa sindaca aveva sostenuto l’iniziativa annunciando in occasione del loro posizionamento, nel dicembre del 2020, che non era stato facile portali in strada.

“È stato un lavoro complesso, perché è stato necessario mettere d'accordo diverse esigenze: da una parte la Questura con il rispetto delle norme di sicurezza, e permettere quindi di vedere cosa c'è all'interno, dall'altra la Sovrintendenza ai Beni culturali, data la rilevanza storica, culturale e archeologica di questi luoghi" aveva dichiarato l'ex prima cittadina di Roma.

II gettacarte in ghisa

La scelta di quelle urne era dettata anche da ragioni di sicurezza che oggi sembrano essere venute meno. “Il 22 febbraio abbiamo ricevuto una comunicazione della prefettura con cui siamo stati informati del cessato allarme terroristico – ha spiegato Marin – e quindi possiamo procedere a riportare in strada i vecchi cestini in ghisa che, oltre ad essere esteticamente più apprezzabili, sono soprattutto più adatti a contrastare il decoro e la cattiva abitudine di gettere le cicche delle sigarette in terra”.

Ama e municipio I hanno già concordato il numero di gettacarte da ricollocare, che fanno sapere dal miuncipio I si aggira intorno ai 1500. Ed in tal modo verrà uniformata anche la tipologia visto che al momento, è stato precisato sempre dall’assessorato, sono presenti tre diversi tipi di gettacarte. Quelli di recente generazione, sarcasticamente definite “le urne”; i cestini con la sola busta di plastica ed i 250 cestini in ghisa che ancora sono presenti sulle strade.