"Tor Vergata per l'Expo 2030, programmare intervento con fondi del Pnrr"

I terreni di Tor Vergata potrebbero ospitare l'Expo 2030, nel caso sia Roma la città scelta per il grande evento. Un'ipotesi che il sindaco Gualtieri aveva già fatto trapelare e che ancora aspetta l'ufficialità del Campidoglio. A farsi "scappare" la location è però il ministro del Turismo Massimo Garavaglia, intervenendo al convegno 'Italia Domani - Dialoghi sul Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza' all'Auditorium di Roma.

"Bene il mezzo miliardo di euro di risorse del progetto 'Caput Mundi', ma vogliamo dargli anche un'anima: ad esempio con un grosso intervento su Tor Vergata, non un investimento che resta fermo ma che sarà funzionale anche per Expo 2030, per lanciare meglio la candidatura" ha detto il ministro leghista. Candidatura che verrà lanciata a marzo quando il sindaco Gualtieri volerà direttamente a Dubai, città che ospita attualmente l'Expo. A decidere tra le nazioni in gara saranno i membri del Bureau internazionale des expositions (Bie) di Parigi. L'ex sindaca Virginia Raggi, lo ricordiamo, aveva previsto tutt'altro progetto per ospitare l'Esposizione universale. Non un unica location ma un evento diffuso e ripartito su più luoghi lungo l'asse della via Tiburtina, dall'hub ferroviario alla cosiddetta Tiburtina Valley, una sorta di quartiere ecosostenibile.

Roma Caput Mundi

"Il progetto Caput Mundi conta mezzo miliardo di euro di risorse per Roma tra centro e periferie, è tanta roba", ha poi proseguito Garavaglia. "L'obiettivo è quello di gestire meglio i flussi turistici nel tempo e nello spazio. Tra poco, dopo averlo dimenticato a causa del lockdown, ci ritroveremo di nuovo con il problema dell'overtourism, con alcuni poli attrattori con tanto turismo di massa e tanti bellissimi luoghi con pochi visitatori. Dobbiamo riuscire a distribuire meglio i flussi durante tutto l'anno e non solo al Colosseo e al Pantheon, ma su tutto il territorio".

Sei le misure del progetto turistico pensato per Roma. "Grandi opere sul patrimonio romano"; "Da Roma pagana a Roma cristiana" nell'ottica del Giubileo 2025 con il recupero dei percorsi storici; "La città condivisa", con la riqualificazione delle periferie per avere più poli attrattori; "Mi tingo di verde" per valorizzare parchi e ville; digitale, per 'Roma 4.0'; infine, "A mano tesa" per aumentare l'offerta culturale nelle periferie e l'integrazione sociale".