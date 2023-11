Tor Vergata, ecco la nuova viabilità che collegherà le Vele con il resto della città

I lavori termineranno in ritardo ma, entro febbraio 2025, le Vele a Tor Vergata saranno finalmente collegate al resto della città. È quanto è emerso nell’ultima seduta della commissione speciale Giubileo durante la quale si è parlato delle opere di viabilità previste per quel quadrante del territorio di Roma.

La nuova viabilità

Durante l’audizione è stato ascoltato l’ingegnere di Anas, soggetto attuatore del progetto, Marco Moladori. È stato quest’ultimo a fare il punto sul futuro collegamento autostradale con il compendio di Tor Vergata e con l’area eventi delle Vele della città dello sport. Parliamo di un’opera fondamentale che servirà ad eliminare i problemi di collegamento che interessano i quartieri limitrofi alla zona, che si estendono da via di Torvergata a via di Passo Lombardo, e che ad oggi scontano molte difficoltà legate alla viabilità e alla connessione con il resto della città.

Sovrappasso

Tra le opere previste, c’è la realizzazione di un sovrappasso che sorvolerà l’autostrada Roma-Napoli per arrivare nell’area delle Vele, oggi praticamente disconnessa dal resto della città. Moladori ha spiegato che i lavori subiranno un ritardo dovuto ad una conferenza dei servizi che si è conclusa ma è stata lunga a laboriosa.

Conferenza dei servizi

La Sovrintendenza paesaggistica e archeologica ha dato quasi subito parere positivo. “Vicino all’area dell’intervento delle Vele sorge una villa romana – ha spiegato Moladori - sono state fatte delle riflessioni pensando ad un lavoro che superasse il vincolo archeologico. Anche da un punto di vista paesaggistico, prevedendo uno svincolo di connessione con un ponte ad arco, la Sovrintendenza ha dato parere favorevole”.

I veri problemi sono sorti con la Società autostrade. “Ha chiesto integrazioni per il rumore e approfondimenti sulle norme stradali” ha spiegato l’ingegnere di Anas che ha poi sottolineato come ci siano stati richieste di integrazione anche per quanto riguarda la manutenzione del sovrappasso”. La conferenza è andata, quindi, per le lunghe, causando uno slittamento della fine dei lavori da dicembre 2024 a febbraio 2025. “Comunque prima del primo evento del Giuibleo 2025” ha detto Moladori.

Ora si dovrà fare un passaggio con una delibera di Giunta ed altri interventi burocratici del Campidoglio per fare in modo che possano partire i lavori. "La ditta che dovrà eseguire l’opera scalpita per iniziare – ha afferma Moladori – per riuscire a rispettare il cronoprogramma potrebbero essere adottati doppi o tripli turni di lavoro, come previsti dal capitolato d’appalto”.

Il nuovo svincolo

Alla fine dei lavori ci sarà un nuovo svincolo per l’area di Tor Vergata e delle Vele. Chi arriva dalla Roma-Napoli potrà finalmente connettersi con le complanari. Chi viene da Roma, potrà immettersi nell’area delle Vele e, da lì, verso l’area urbanizzata dall’altra parte dell’autostrada, oggi praticamente scollegata. Chi conosce la zona sa bene che se uno si sbaglia e non prende lo svincolo giusto, è costretto a percorrere altri chilometri dell’autostrada uscendo, di fatto, a Monte Porzio Catone per poter andare verso Tor Vergata.

Ordinananza del sindaco

In questa fase, quindi, Anas sta attuando tutte le procedure propedeutiche all'avvio dei lavori. Serve, oltre ai passaggi già citati, anche un’ordinanza da parte del sindaco Roberto Gualtieri, in qualità di commissario straordinario per il Giubileo 2025, che consenta di adeguare l'intervento con alcune piccole modifiche urbanistiche su una delle due rampe autostradali che saranno interessate dai lavori.

“Come Commissione Giubileo continueremo a monitorare costantemente l’attuazione di questo importante intervento – ha scritto, in una nota, il presidente della commissione Giubileo Dario Nanni - fornendo tutto il supporto necessario ai soggetti coinvolti e, non appena avviati i lavori, effettueremo anche un sopralluogo sul posto coinvolgendo anche i municipi VI e VII, i cui territori saranno interessati da questa importante riqualificazione che era attesa da anni e che verrà lasciata in eredità alla città anche oltre il Giubileo”.