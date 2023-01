"Tor Bella Monaca sia una zona franca urbana". L'idea per rilanciare il quartiere

Tor Bella Monaca diventi zona franca urbana. A chiederlo è una proposta di legge che vede come primo firmatario Fabio Rampelli, vicepresidente della Camera dei deputati, insieme ad altri deputati del gruppo parlamentare Fratelli d’Italia. “La definizione è quella di zona economica speciale che è lo strumento per attirare investimenti in aree particolarmente disagiate. Tor Bella Monaca e tutto il Municipio delle Torri sono le zone più povere della capitale, un dato drammatico se si considera che sono anche le aree con la maggiore percentuale di famiglie giovani” ha commentato l’onorevole. Una proposta che trova d’accordo il minisindaco delle Torri, Nicola Franco (Fd’I): “Grazie per aver portato il nome di Tor Bella Monaca nell’assise parlamentare, con l’unico obiettivo di rilanciare questo territorio”.

La proposta di legge anche nel 2018

Non è la prima volta che Rampelli presenta questa proposta di legge. Era il mese di marzo del 2018, già all’epoca era vicepresidente della Camera dei deputati e insieme ad altri parlamentari – tra cui Giorgia Meloni attuale presidente del Consiglio e Francesco Lollobrigida, ministro dell’Agricoltura del governo Meloni – ha presentato il documento. Nel testo, rimasto lo stesso a distanza di quattro anni, si legge: “Davanti a una emergenza sociale come quella di Tor Bella Monaca lo Stato non può rimanere immobile ma deve intervenire con tutti gli strumenti a sua disposizione per combattere il degrado, cercando nuove soluzioni per il territorio che possano permettere ai suoi abitanti di tornare a vivere in un quartiere decoroso e sicuro, in grado di offrire ai suoi residenti uno sbocco anche professionale. Tra gli strumenti a disposizione c’è l’istituzione di zone franche urbane”.

Zona franca urbana

Le zone franche urbane sono ambiti territoriali, di dimensione prestabilita, dove si concentrano programmi di defiscalizzazione e decontribuzione rivolti alle imprese. In altre parole, le imprese che investono nelle zone franche urbane (ZFU) hanno dei benefici. Tra questi, non pagano le imposte sui redditi, l’imposta regionale sulle attività produttive, l’imposta municipale. Le tipologie, le condizioni, i limiti, la durata, le modalità di fruizione delle agevolazioni - stando a quanto riportato delle Imprese e del Made in Italy - sono stabiliti dai provvedimenti istitutivi delle singole ZFU nonché da apposite circolari del Ministero dello sviluppo economico.

Rampelli: "Uno strumento per attirare investimenti"

“La definizione è quella di zona economica speciale che è lo strumento per attirare investimenti in aree particolarmente disagiate. Tor Bella Monaca e tutto il Municipio delle Torri sono le zone più povere della capitale, un dato drammatico se si considera che sono anche le aree con la maggiore percentuale di famiglie giovani” ha spiegato Rampelli. “Questo quadro determina la necessità di intervenire per rimuovere le condizioni che ostacolano la crescita e lo sviluppo, impedendo la creazione di nuove imprese e attività. La Zes in quest’area risponde perfettamente ai requisiti di legge e rafforzerebbe il processo di riqualificazione di un territorio candidato a ospitare l’Expo del 2030 a Roma, con al centro il polo di Tor Vergata. Obiettivo che deve essere accompagnato da strumenti economici adeguati per presentare l’intero Municipio delle Torri, totalmente riqualificato, agli occhi del mondo” ha concluso il vice presidente della Camera.

Franco: "I giovani possono diventare imprenditori di se stessi"

A commentare la proposta di Rampelli, Nicola Franco, presidente del Municipio Roma VI delle Torri: “Tor Bella Monaca troppo spesso viene raccontata come un quartiere degradato e senza speranza. Io non sono d’accordo, la mia Giunta non è d’accordo, tutto il Centrodestra non è d’accordo. Ben vengano le proposte per aiutare a far emergere il potenziale di Tor Bella Monaca, questa della zona urbana franca in particolare. Purtroppo, dati alla mano, questo è il territorio con il più alto tasso d’abbandono scolastico e il minor numero di laureati della Capitale, in cui i giovani sono facile preda della criminalità organizzata”.

Nicola Franco che ha poi aggiunto: “Grazie alla zona franca urbana i giovani possono diventare imprenditori di sé stessi, avviare attività, entrare da protagonisti nel mondo del lavoro: la zona franca urbana dà la possibilità alle nuove imprese fatte dai giovani di ottenere sgravi fiscali fino al 100%, per tantissimi anni. Creare sviluppo, lavoro e strappare i giovani alla criminalità. Ben venga questa proposta del Vicepresidente della Camera Fabio Rampelli, proposta fortemente caldeggiata dal Municipio VI delle Torri, unica di centrodestra della Capitale. E grazie per aver portato il nome di Tor Bella Monaca nell’assise parlamentare, con l’unico obiettivo di rilanciare questo territorio”.

